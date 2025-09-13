Torrenieri, la galleria ieri è stata riaperta

di Massimo CherubiniRiaperta, ieri sera alle 18, la galleria di Torrenieri. Come anticipato da "La Nazione" il traffico è disciplinato da alcune limitazioni. Intanto è istituita una sola corsia di marcia e, di conseguenza, si procede a senso unico alternato regolata da semaforo con limite di velocità a trenta chilometri orari. Per tre settimane la galleria tornerà ad essere chiusa – devono essere ultimati i lavori – dalle ore 21 alle 6 del mattino. Durante la chiusura è ammesso il transito di tutti gli automezzi per Torrenieri, quindi senza grossi disagi per gli automobilisti. Non c’è più il divieto per i non residenti. Resta, invece, quello per i mezzi pesanti al di sopra dei 35 quintali. Questi dovranno ancora percorrere la Provinciale che sale fino a Montalcino.

In una nota il sindaco Silvio Franceschelli esprime soddisfazione "per il rispetto dei tempi previsti riducendo, il più possibile, la durata dei disagi che sono stati affrontati dagli automobilisti e autotrasportatori". Il sindaco Franceschelli, insieme all’amministrazione comunale di Montalcino, ha seguito con costanza l’andamento dei lavori, monitorando ogni fase e mantenendo un dialogo continuo con gli enti competenti e i cittadini di Montalcino e Torrenieri. E continuerà a seguire i lavori con attenzione fino al completamento definitivo.

E da oggi riapre, anche questo a senso unico alternato, la viabilità sul ponte della "Grossola", sulla provinciale 22 che collega Castiglione d’Orcia a Montalcino passando da Monte Amata Stazione. "La chiusura si era resa necessaria- si legge nella nota della Provincia- per un intervento di messa in sicurezza del ponte. La riapertura è consentita con istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo, con un limite massimo di velocità di 30 km/h, in attesa della conclusione definitiva dei lavori. L’intervento, del valore complessivo di 180 mila euro, rientra nelle attività di censimento e monitoraggio dei ponti della rete stradale di competenza e tra gli interventi programmati dalla Provincia con l’obiettivo della sicurezza infrastrutturale sul territorio".