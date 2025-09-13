Torrenieri, la galleria ieri è stata riaperta

Se la Polonia si blinda

di Massimo Cherubini Riaperta, ieri sera alle 18, la galleria di Torrenieri. Come anticipato da "La Nazione" il traffico è...

Il sindaco Silvio Franceschelli assicura che monitorerà gli ulteriori lavori finché non saranno ultimati per riaprire notte e giorno la galleria

Il sindaco Silvio Franceschelli assicura che monitorerà gli ulteriori lavori finché non saranno ultimati per riaprire notte e giorno la galleria

di Massimo CherubiniRiaperta, ieri sera alle 18, la galleria di Torrenieri. Come anticipato da "La Nazione" il traffico è disciplinato da alcune limitazioni. Intanto è istituita una sola corsia di marcia e, di conseguenza, si procede a senso unico alternato regolata da semaforo con limite di velocità a trenta chilometri orari. Per tre settimane la galleria tornerà ad essere chiusa – devono essere ultimati i lavori – dalle ore 21 alle 6 del mattino. Durante la chiusura è ammesso il transito di tutti gli automezzi per Torrenieri, quindi senza grossi disagi per gli automobilisti. Non c’è più il divieto per i non residenti. Resta, invece, quello per i mezzi pesanti al di sopra dei 35 quintali. Questi dovranno ancora percorrere la Provinciale che sale fino a Montalcino.

In una nota il sindaco Silvio Franceschelli esprime soddisfazione "per il rispetto dei tempi previsti riducendo, il più possibile, la durata dei disagi che sono stati affrontati dagli automobilisti e autotrasportatori". Il sindaco Franceschelli, insieme all’amministrazione comunale di Montalcino, ha seguito con costanza l’andamento dei lavori, monitorando ogni fase e mantenendo un dialogo continuo con gli enti competenti e i cittadini di Montalcino e Torrenieri. E continuerà a seguire i lavori con attenzione fino al completamento definitivo.

E da oggi riapre, anche questo a senso unico alternato, la viabilità sul ponte della "Grossola", sulla provinciale 22 che collega Castiglione d’Orcia a Montalcino passando da Monte Amata Stazione. "La chiusura si era resa necessaria- si legge nella nota della Provincia- per un intervento di messa in sicurezza del ponte. La riapertura è consentita con istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo, con un limite massimo di velocità di 30 km/h, in attesa della conclusione definitiva dei lavori. L’intervento, del valore complessivo di 180 mila euro, rientra nelle attività di censimento e monitoraggio dei ponti della rete stradale di competenza e tra gli interventi programmati dalla Provincia con l’obiettivo della sicurezza infrastrutturale sul territorio".

