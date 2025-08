Telefoni muti sull’Amiata. L’Appello di Coding srl: "Fare sistema con Asea"

In merito alla mancanza di connessione telefonica in Amiata e alla denuncia pubblica da parte della società Asea, Coding Srl, operatore presente sul territorio nel settore delle telecomunicazioni a marchio Olinko, esprime "piena consapevolezza della situazione evidenziata": "Desideriamo contribuire al dibattito con alcuni elementi di contesto e proposte operative – spiega il ceo Gianni Arezzini–. È indubbio che esistano attualmente problematiche infrastrutturali che affliggono il territorio amiatino. I disagi segnalati trovano spesso origine in interventi di sviluppo tecnologico in corso: si tratta, infatti, di lavori significativi che riguardano da un lato il teleriscaldamento e, dall’altro, l’ampliamento della rete in fibra ottica, attività che comportano inevitabilmente rotture e interruzioni temporanee delle linee principali, con ripercussioni su molteplici servizi e tecnologie locali".

E ancora: "La nostra azienda, Coding Srl, opera da anni con l’obiettivo di garantire continuità di servizio anche in situazioni critiche, grazie a soluzioni tecnologiche che includono linee di backup automatico, connettività multi-tecnologia e sistemi di monitoraggio attivo – afferma –. Proponiamo da sempre ai nostri clienti, in particolare alle imprese, soluzioni basate su doppia connettività, che consentano di lavorare senza interruzioni anche in presenza di guasti o lavori infrastrutturali. A tal proposito, informiamo che abbiamo recentemente inaugurato un nuovo punto vendita a Piancastagnaio, in via del Tigli,35 per offrire assistenza diretta e risposte rapide alla cittadinanza e alle imprese".

Poi l’appello: "Riteniamo prioritario ’fare sistema’ a livello territoriale. Per questo motivo rivolgiamo un invito formale ad Asea per un incontro collaborativo volto a condividere soluzioni concrete e strutturate, nell’interesse comune di rafforzare la resilienza tecnologica del territorio amiatino". L’azienda aggiunge: "Siamo pronti a mettere in campo le nostre competenze e infrastrutture per supportare imprese e cittadini e contribuire in modo attivo allo sviluppo digitale dell’Amiata".