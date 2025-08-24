Tajani: "Uomo perbene. Per anni è stato con me"

"Ci ha lasciato Luigi Vagaggini, storico sindaco di Marciana dell’Elba e di Piancastagnaio. Un uomo perbene, innamorato della sua Toscana, per anni mio collaboratore al Parlamento europeo che Forza Italia ricorderà sempre", scrive sui social il segretario del partito, Antonio Tajani.

Deborah Bergamini, vice segretario nazionale di Fi, aggiunge: "La nostra comunità perde una figura fondamentale. Non ha mai fatto mancare in ogni momento il suo contributo appassionato e dedito al nostro valore della libertà, che esercitava nobilmente attraverso l’ascolto delle persone e l’impegno costante. Il suo ricordo rimarrà scritto per sempre nella storia di Forza Italia, in Toscana come a livello nazionale".

Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Siena ha espresso cordoglio per la scomparsa di Vagaggini "amministratore capace che ha saputo ben interpretare le istanze dei cittadini, contribuendo allo sviluppo del territorio. Ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama politico amiatino e in tutta la provincia".

Dispiacere per Vagaggini, "figura di riferimento per l’Amiata e per i territori geotermici", è stato espresso anche dalla presidente della Provincia Agnese Carletti. "Sindaco per dieci anni, un lungo periodo che ha saputo caratterizzare con una forte capacità di governo e visione futura. Il suo impegno non si è mai fermato e non si è limitato alla montagna. Il Comune di Abbadia è vicino alla comunità di Piancastagnaio e alla famiglia colpita da un così grave lutto", scrive l’amministrazione badenga.

"Ho avuto il piacere di lavorare con Luigi per 10 anni all’interno della giunta dell’Unione dei Comuni. Amministratore serio e preparato, impegnato a risolvere i problemi della sua comunità e non solo, in più occasioni ha dato una mano anche a Radicofani", scrive il sindaco Francesco Fabbrizzi.