Forza Italia si allarga in Maremma. C’è l’ingresso di Fausto Turbanti. Tajani: "É una provincia importante"

GROSSETOIn un momento di crescente polarizzazione politica, l’ingresso di Fausto Turbanti in Forza Italia rappresenta un segnale importante per il centrodestra riformista e moderato in Toscana e, in particolare, in Maremma. La cerimonia ufficiale si è svolta alla Camera dei Deputati a Roma, alla presenza dei massimi vertici del partito, tra cui il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, la vicesegretaria Deborah Bergamini, il segretario regionale Marco Stella, e altri rappresentanti istituzionali e amministrativi locali. Il passaggio di Turbanti in quello che per decenni è stato il partito di Silvio Berlusconi, accolto con entusiasmo dai vertici nazionali e regionali, si configura come un atto politico di grande rilievo.

Tajani ha espresso grande soddisfazione, sottolineando come questa scelta rappresenti un passo strategico nel rafforzamento del centrodestra moderato in provincia di Grosseto e in regione in generale."L’ingresso di Turbanti – ha affermato Tajani – è un segnale forte di unità e di volontà di costruire un progetto politico serio, lontano da estremismi e scontri che rischiano di dividere il Paese".

Anche la vicesegretaria Bergamini ha commentato positivamente questa adesione, evidenziando come Turbanti rappresenti una figura capace e apprezzata a più livelli, in grado egregiamente di contribuire alla crescita del partito e di rafforzare la presenza di Forza Italia nel territorio. "Il nostro obiettivo – ha detto Bergamini – è attrarre figure istituzionali di alto profilo per proporre un progetto di governo basato sul dialogo, sulla moderazione e sulla concretezza". Per il segretario regionale Marco Stella, l’ingresso di Turbanti si inserisce in un percorso di rafforzamento della rete di amministratori locali che condividono i valori del partito. "La Maremma – ha dichiarato Stella – è una regione centrale per noi, e questo passaggio rafforza un processo già in atto di dialogo e collaborazione con le migliori energie locali. Vogliamo costruire un centrodestra unito e coeso, capace di affrontare le sfide future con responsabilità".

Turbanti, dal canto suo, ha espresso soddisfazione per questa scelta."Credo che oggi più che mai ci sia bisogno di unire le forze, di creare coesione e di governare con responsabilità – ha affermato – con Luca Agresti, che incarna perfettamente questo spirito, sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza per contribuire a rafforzare il progetto politico a servizio di Grosseto e della Maremma. La politica del fare, lontana dai personalismi, si basa sul lavoro di squadra e sulla condivisione di obiettivi comuni".

Il nuovo ingresso rafforza ulteriormente la presenza di Forza Italia in Toscana, un territorio strategico per il centrodestra, che si prepara alle sfide future. a partire dalle prossime elezioni regionali. Secondo il consigliere comunale Roberto Berardi: "Oggi Forza Italia cresce ancora e si rafforza con figure di alto profilo come Turbanti, che dimostra un forte attaccamento alla città e al territorio".

Nicola Ciuffoletti