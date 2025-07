Summer school per studenti internazionali. In ateneo trenta giovani dagli Stati Uniti

Ieri ha preso il via il programma estivo pre-universitario per studenti internazionali, ’Discover Siena through art & drawing’, organizzata all’Università dalla Putney Student Travel, organizzazione statunitense di viaggi di istruzione. La giornata inaugurale della summer school è iniziata in Rettorato con l’intervento del professor Simone Borghesi, delegato del rettore alle Relazioni internazionali agli studenti partecipanti, oltre trenta, provenienti da istituzioni scolastiche statunitensi. L’attività comprende un programma pre-universitario per ragazzi delle scuole superiori, pensato per accompagnare gli studenti internazionali verso il mondo accademico attraverso un approccio ’learning by doing’, imparare facendo. Durante la scuola estiva, che durerà tre settimane e si terrà anche al San Niccolò, i trenta giovani parteciperanno a una serie di seminari che spazieranno dalla storia dell’arte alla lingua italiana, il tutto integrato da visite guidate, incontri e gite sul campo. Putney Student Travel è un’organizzazione con sede negli Stati Uniti che, dal 1951, offre programmi di viaggio estivi immersivi e da diversi anni sceglie Siena come destinazione in collaborazione con il Siena Art Institute.