Siena, alla Pantera la prima prova del Palio

Siena, 13 agosto 2025 – La pioggia caduta verso le 18 non ha fermato la prima prova del Palio di Siena, in vista della Carriera del 16 agosto, vinta dalla contrada della Pantera col fantino Dino Pes detto Velluto sul cavallo Viso d'Angelo.

Buona la partenza del Drago ma è stata la Pantera a prendere la testa della corsa prima della prima curva di San Martino per mantenerla fino al termine del terzo giro. Ufficializzate le accoppiate cavallo-fantino decise nel pomeriggio dopo l'assegnazione dei cavalli alle contrade: Sebastiano Murtas detto Grandine su Veranu nell'Onda, Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola nel Valdimontone, Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda nell'Aquila, Andrea Coghe detto Tempesta su Zenis nel Drago, Elias Mannucci detto Turbine su Ungaros nella Giraffa, Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro nel Leocorno, Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio nel Bruco, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Benitos nella Civetta, Antonio Siri detto Amsicora su Entu de P. Ulpu nella Tartuca e Dino Pes detto Velluto su Viso d'Angelo nella Pantera.

Nel Drago e nella Tartuca la prima prova è stata corsa dai fantini Diego Minucci e Alessandro Cersosimo. Domani alle 9 è in programma la seconda prova.