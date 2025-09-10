Si pedala per la solidarietà. Il ricavato destinato a Gaza. L’iniziativa in piazza Grande

Sabato, dalle 17 alle 19, a Montepulciano, in piazza Grande, si pedalerà per la solidarietà. Sessanta bici da spinning, la pedalata da fermo che simula il ciclismo su strada, saranno sistemate nello spazio tra gli edifici rinascimentali e lo sforzo che ciascun partecipante produrrà sarà finalizzato non solo al proprio benessere ma a mostrare sensibilità e a creare aiuti per chi oggi, a Gaza, soffre le conseguenze di una guerra sanguinosa. "L’ispirazione parte da lontano, dalla partecipazione di un gruppo di praticanti di spinning di Montepulciano e dintorni al ‘Group Cycling’ che si tiene ogni anno a Firenze" spiega Paolo Del Ciondolo, promotore dell’iniziativa, punto di riferimento sul territorio per lo sport e il benessere, con la sua palestra Top Gym. "Perché non ripetere quell’esperienza in piazza Grande?, ci siamo chiesti; e al momento in cui mi sono rivolto al Comune – prosegue Del Ciondolo – per dare consistenza all’idea, mi è venuto spontaneo aggiungere il fine benefico, per la popolazione palestinese". Per effettuare un ‘ride’ di un’ora, si verseranno 10 euro; 15 per chi vorrà pedalare, seguendo la lezione, per le due ore: l’intero ricavato sarà devoluto a Emergency per Gaza. "Tutto si è concretizzato in poco più di due settimane – racconta l’organizzatore –, ho trovato l’aiuto di palestre di Chianciano, Chiusi e Castiglione del Lago, che porteranno le proprie bici. Ma ancora più bello è stato vedersi spalancare tante porte, non solo quelle a cui ho bussato. Tutta piazza Grande, con le sue attività, si è mobilitata; anche le contrade daranno un aiuto, contribuendo all’apericena che sarà offerta al termine delle sessioni. L’obiettivo è occupare almeno 50 selle; e visto il numero delle prenotazioni fin qui ricevute, anche da altri territori, appare a portata di mano".

Diego Mancuso