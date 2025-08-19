’Sboccia l’estate’ con Sinatra. Il recital musicale di Guidi

Venerdì sera in piazza San Francesco (ore 21,15, ingresso libero), nell’àmbito della rassegna ‘Sboccia l’Estate’ del direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, si parla della storia della musica e di uno dei più grandi di tutti i tempi. "Sinatra, the man and his history" è il titolo dello spettacolo che l’attore Gianluca Guidi porta in scena da anni per l’Italia (qualche anno fa anche a Monteriggioni) e che racconta appunto le gesta e, è il caso di dire, la leggenda del celebre artista americano di origine italiane. Accompagnato da un trio di affermati jazzisti (Claudio Colasazza al piano, Dario Rosciglione al basso e Amedeo Ariano alla batteria) Guidi percorre un viaggio tributo in onore di Sinatra in un racconto che sarà, come da tradizione dello spettacolo, sia in prosa che in musica e dove non mancheranno aneddoti sulla vita dell’artista, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose alle curiosità legate al suo straordinario talento.

"Bellissimo per me tornare a Siena – ha detto Guidi – che ritengo una città meravigliosa. Per cui sarà un piacevolissimo rientro e non vedo l’ora di salire sul palco. Devo ringraziare inoltre il Siena Guitar Festival per il contatto con il direttore artistico Bocciarelli. Penso che Sinatra meriti spettacoli del genere, per ricordare sempre il suo talento incredibile".

Un uomo controverso per molti motivi, Sinatra, ma capace di incantare sul palcoscenico milioni di persone in tutto il mondo e che Guidi racconta magistralmente. Come detto la serata è organizzata in collaborazione col Siena Guitar Festival del direttore artistico Marcio Rangel, chitarrista brasiliano reduce da una fortunata tournée tra Siena, Colle Val d’Elsa e Monteriggioni dello scorso luglio.

Guido De Leo