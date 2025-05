Nella stagione invernale presenze a quota 35mila

di Riccardo Bruni

SIENA

L’estate è pronta a ’sbocciare’. Torna dal 21 giugno all’11 settembre la rassegna ‘Sboccia l’estate’, proposta dal Comune di Siena sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, presentata ieri nel foyer dei Rinnovati. Ma prima di aprire il sipario sugli eventi estivi, Bocciarelli ha annunciato la presentazione della prossima stagione invernale, fissata per l’11 giugno a Roma, a Palazzo Valentini, e ha ricordato soddisfatto alcuni significativi numeri di quella da poco conclusa, la prima che lo ha visto nel ruolo di direttore: 35mila presenze, mezzo milione di incassi, 60 spettacoli con 35 sold out.

‘Sboccia l’estate’ parte il 21 giugno, alle 21.15 in piazza San Francesco, con Sebastiano Somma in "Lucio incontra Lucio", omaggio a Dalla e Battisti. Domenica 22 nel Cortile del Podestà ‘L’uomo sottile’ con Massimo Reale. Lunedì 23 nel Cortile del Podestà ‘Madri / Mares / Mother’ con Àngels Aymar, Elisabeth Hess e Rita Ceccarelli.

Il calendario riprenderà a luglio, con gli eventi in piazza del Campo: venerdì 18 alle 21.30 il Concerto per l’Italia con l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai e la direzione di James Conlon, in collaborazione con l’Accademia Chigiana; domenica 20 ‘Siena Vox Una: la Città canta Carmina Burana’ di Carl Orff, promosso dall’Unione Corale Senese Ettore Bastianini in collaborazione con Amat; lunedì 21 la proiezione di ‘Io ballo da sola’, il film di Bernardo Bertolucci, in collaborazione con Terra di Siena International Film Festival; martedì 22 l’omaggio a Franco Battiato, con ospite speciale Antonella Ruggiero insieme a La Cruna del Lago e l’Orchestra Sinfonica Internazionale, diretta da Leonardo Quadrini; giovedì 24 ‘Food’ con Paolo Fresu e Omar Sosa in collaborazione con Siena Jazz; venerdì 25 ‘The Opera! Arie per un’eclissi’, il film di Paolo Gep Cucco e Davide Livermore; sabato 26 ‘La Dernière Danse?’ del Balletto di Roma, con le coreografie di Micha Van Hoecke.; lunedì 28 ‘La Traviata’, dell’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto diretta da Marco Severi. Ad agosto la rassegna si sposterà prima in Fortezza, in collaborazione con ViviFortezza, con tanti ospiti, tra cui Luca Martella (venerdì 8) con un omaggio a Gaber, Cinzia Leone (lunedì 11) con la sua comicità e Nicoletta Della Corte (lunedì 11) con un omaggio a Paolo Conte e De André.

Poi, alle Fonti di Pescaia, dove tra gli altri andrà in scena anche lo stesso Bocciarelli con il Balletto di Siena, in collaborazione con Amat, per ‘L’histoire du soldat’ di Igor Stravinsky (lunedì 25). A settembre si tornerà sul palcoscenico dei Rinnovati per gli ultimi eventi. Ma i primi ad andare in scena, tra le vie di Siena e le sue Contrade, saranno i burattini per i più piccoli, che animeranno una ‘rassegna nella rassegna’ da martedì 3 giugno fino al 26 settembre, sotto la direzione artistica di Italo Pecoretti e del Teatro delle dodici lune. "Una nuova stagione estiva prende forma – ha commentato Bocciarelli – un’esplosione di suggestioni, di emozioni condivise, di cultura viva".

"Una stagione estiva straordinaria – ha aggiunto il sindaco Fabio – grazie alla capacità di Bocciarelli di conciliare realtà locali con presenze di altissimo livello. Una metafora dell’operato della nostra amministrazione, che mira a valorizzare le nostre risorse in un confronto sempre aperto con il resto del mondo".