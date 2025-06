San Gimignano: nuova Ztl. Dal primo luglio progetto per viabilità e sicurezza

Nuova Ztl a San Gimignano per controllare chi entra e chi esce. L’occhio delle telecamere puntato sulle targhe: si comincia in modo sperimentale dal primo luglio e si va avanti fino al 26 marzo 2026. Obiettivo migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza a residenti e visitatori e soprattutto per quel controllo capillare del traffico, molto spesso confusionario fra autorizzati e no, nonostante il controllo visivo della municipale, soprattutto nel periodo della stagione turistica.

Insomma si comincia a mettere a fuoco il progetto e alla fine si potranno tirare le somme della viabilità in centro con l’occhio elettronico per la lettura targhe come illustrato nell’incontro-stampa in sala della giunta dal sindaco Andrea Marrucci con la comandante della Polizia Municipale Edi Salvadori. Illustrati e dettagliati in ogni sfaccettatura i capitoli e tanto altro sul nuovo regolamento della nuova Ztl a lettura targa dalle pagine del volume del Comune che sarà distribuito alla comunità per migliorare la vita dei cittadini residenti e non residenti di San Gimignano, patrimonio Unesco. di tutti. Proteggere il monumento San Gimignano "significa non solo conservarne la bellezza – le parole del sindaco Andrea Marruci, con la comandante della Polizia Municipale Edi Salvadori –, ma anche garantire la sicurezza e la qualità della vita dei residenti che vivono ogni giorno la città, oltre che degli ospiti in arrivo da tutto il mondo". Ricorda inoltre che "partendo da questi obiettivi abbiamo voluto aggiornare la ZTL esistente da alcuni decenni puntando, grazie alla tecnologia, su un maggiore controllo da remoto, oltre alla presenza fisica dei nostri agenti della Municipale, e su regole più chiare per disciplinare gli accessi. Le norme vigenti finora sono state ricalcate e migliorate guardando, aggiunge, in primis, alle esigenze quotidiane di chi risiede nella ZTL, ma anche alle necessità di chi abita fuori dalla ZTL o fuori dal territorio sangimignanese, delle attività economiche e delle strutture ricettive turistiche con i loro ospiti. Prima di entrare definitivamente a regime, ricorda e precisa, il nuovo sistema sarà oggetto di sperimentazione dal primo luglio 2025 al 31 marzo 2026 con l’obiettivo di monitorarne il funzionamento e migliorarne ulteriormente alcuni aspetti, se sarà necessario". Che sarebbe un bel capo-lavoro. Romano Francardelli