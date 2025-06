Rapporto di sostenibilità. San Gimignano raggiunge gli obiettivi

SAN GIMIGNANO

Rapporto di sostenibilità, il Comune di San Gimignano ha superato la prova. Realtà virtuosa per l’ azzeramento del nuovo consumo di suolo, più servizi per gli asili nido comunali, aumento della raccolta differenziata con la riduzione della quantità di rifiuti prodotti pro capire, massima attenzione al verde e nuove piantumazioni. E’ stato illustrato alla comunità dal sindaco Andrea Marrucci, dall’assessore Gianni Bartalini e dal direttore tecnico della Rete dei Comuni sostenibili, Maurizio Gazzarri e la copresidente della rete dei comuni sostenibili Benedetta Squittieri. Nel dettaglio si trova "il superamento del 50% nella conversione a led dell’illuminazione pubblica; la diffusione delle colonnine di ricarica per auto elettriche con 4 nuove postazioni; l’incremento del numero di nuove alberature; l’efficienza di riscossione delle entrate; la nuova videosorveglianza cittadina, l’avvio dello studio per la tariffazione puntuale per la Tari". Insomma c’è tanta roba. "La Rete dei Comuni Sostenibili – spiega Andrea Marrucci – è una realtà vivace e concreta di comuni che si pongono sulla strada della ricerca della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Un lavoro prezioso, che ci aiuta a tarare meglio le nostre politiche, a migliorare laddove necessario e a difendere ciò che già oggi funziona bene, con un occhio sempre attento alle nuove generazioni".

"Il rapporto di sostenibilità – commenta l’assessore all’ambiente Gianni Bartalini – offre una rappresentazione concreta, con punti di forza e di miglioramento, di tutte le azioni che ci impegnano quotidianamente in maniera trasversale e che hanno come minimo comune denominatore la parola sostenibilità". "San Gimignano è un comune a forte vocazione turistica – sottolinea Maurizio Gazzarri – direttore tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili, e questo va riconosciuto come grande merito dell’amministrazione per aver saputo conciliare il gran numero di visitatori con la qualità della vita dei residenti e con le politiche sostenibili, anche relative al turismo rispettoso di luoghi e persone. Il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030 passa anche da qui. Ringraziamo, quindi, l’amministrazione comunale e gli uffici per il gran lavoro e la collaborazione".

Romano Francardelli