San Gimignano, al via la nuova Ztl con varchi video controllati

San Gimignano (Siena), 19 giugno 2025 – Migliorare la vivibilità del centro storico di San Gimignano, rafforzare la sicurezza pedonale e tutelare l’unicità del sito Unesco evitando accessi impropri e potenziando i controlli. Sono questi gli obiettivi primari con cui la giunta comunale di San Gimignano ha varato la nuova Ztl con accesso video controllato nel centro storico, che sarà attiva dal 1 luglio con una fase sperimentale di 9 mesi, fino al 31 marzo 2026, prima di entrare a regime. Le nuove regole possono essere approfondite sul Portale Ztl del Comune di San Gimignano e nei prossimi giorni sarà distribuita una brochure informativa realizzata dall’amministrazione comunale, disponibile anche sul sito del Comune www.comune.sangimignano.si.it.

La nuova Ztl come parte di una strategia più ampia di sicurezza stradale e tutela del territorio. “L’amministrazione comunale di San Gimignano - afferma il sindaco, Andrea Marrucci - ha avviato da tempo una strategia complessiva per favorire la sicurezza stradale, la tutela degli utenti più deboli nei quartieri e nelle frazioni e la protezione di un centro storico che è Patrimonio dell’Umanità e orgoglio per tutti noi, istituzioni e cittadini. Proteggerlo significa non solo conservarne la bellezza, ma anche garantire la sicurezza e la qualità della vita dei residenti che vivono ogni giorno la città, oltre che degli ospiti in arrivo da tutto il mondo. Nel nuovo Piano Strutturale, inoltre, abbiamo avviato la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums), strumento fondamentale per pianificare il futuro della nostra mobilità, degli approdi e delle aree di sosta con una visione innovativa basata sui dati e sulle rilevazioni dei flussi veicolari”.

Regole già esistenti e migliorate. “Partendo da questi obiettivi - aggiunge Marrucci - abbiamo voluto aggiornare la Ztl esistente da alcuni decenni puntando, grazie alla tecnologia, su un maggiore controllo da remoto, oltre alla presenza fisica dei nostri agenti di Polizia Municipale, e su regole più chiare per disciplinare gli accessi. Le norme vigenti finora sono state ricalcate e migliorate guardando, in primis, alle esigenze quotidiane di chi risiede nella Ztl, ma anche alle necessità di chi abita fuori dalla Ztl o fuori dal territorio sangimignanese, delle attività economiche e delle strutture ricettive turistiche con i loro ospiti. Prima di entrare definitivamente a regime, il nuovo sistema sarà oggetto di sperimentazione dal 1 luglio al 31 marzo 2026, con l’obiettivo di monitorarne il funzionamento e migliorarne ulteriormente alcuni aspetti, se sarà necessario”.

La nuova Ztl manterrà i 6 varchi già esistenti, che saranno attivi generalmente tutti i giorni 24 ore su 24 con accesso gratuito per i veicoli autorizzati: Porta San Giovanni (entrata), Bonda/Piandornella (entrata e uscita), Via Santa Caterina (uscita), Via di Quercecchio (entrata), Porta San Matteo (uscita) e Via di Bagnaia (entrata e uscita). Il transito dei CityBus nella ZTL sarà mantenuto con modalità e orari già esistenti e implementato la domenica e nei giorni festivi con le prime due corse del mattino in partenza da Santa Lucia e da Le Mosse. Nella fase sperimentale i varchi registreranno solo l’entrata. Per maggiori informazioni, è possibile contattare anche il Comando di Polizia Municipale, in via di Fugnano 20/B, ai numeri 0577-990346 oppure 0577-907443 o scrivere a [email protected]. Lo sportello al pubblico del Comando di Polizia Municipale è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 10 e il giovedì dalle ore 8 alle 11.