Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortale PisaViolenza sessuale GubbioMeteo estate settembrinaCapannina Forte dei MarmiVilla ArmaniBalena Livorno
Acquista il giornale
CronacaSabato inizia ’Let’s Art! Passi d’Arte’. Cammini narrati in luoghi rigenerati
18 set 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Sabato inizia ’Let’s Art! Passi d’Arte’. Cammini narrati in luoghi rigenerati

Sabato inizia ’Let’s Art! Passi d’Arte’. Cammini narrati in luoghi rigenerati

Tre appuntamenti per riscoprire spazi, monumenti e storie della città

Tre appuntamenti per riscoprire spazi, monumenti e storie della città

Tre appuntamenti per riscoprire spazi, monumenti e storie della città

Per approfondire:

Proseguono le iniziative culturali promosse da Fondazione Mps nell’ambito delle celebrazioni per i trenta anni dalla sua costituzione. ’Passi d’Arte! Cammini narrati in luoghi rigenerati’ offre momenti e incontri di restituzione alla comunità, non solo senese, delle progettualità realizzate tramite l’avviso ’Let’s Art!’. Si inizia sabato alle 11 con un percorso che da Piazza del Campo e Fonte Gaia (progetto Scuola Edile) arriva in Piazzetta Grassi (Leocorno) per poi (ri)scoprire tabernacoli antichi e moderni (Bruco). Sabato 27 settembre doppio appuntamento con le visite teatralizzate, alle 11 e replica alle 15, che prevedono la partenza da via Roma con ’Un tabernacolo per riporvi la testa di San Galgano’ (Valdimontone), per poi proseguire presso ’Il punto di svolta’, in via Piccolomini (Siena Art Institute), Villa i Lecci e Villa Il Pavone con ’Un futuro a colori’ (Associazione Topi Dalmata, Attivalli). Sabato 4 ottobre, il cammino prevede via Tommaso Pendola con “Blue corner- Assistere il Buio” (Rotary Club Siena), “Fiat Lux: la bottega delle luci” e “La nostra volta- La volta di Sant’Antionio da Padova alle Murella (Tartuca), che si conclude presso l’Orto d’Artista, vicolo del Verchione (Aquila).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata