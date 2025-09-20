"I nostri docenti insegneranno in Cina"

Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Siena
Cronaca
20 set 2025
REDAZIONE SIENA
Inaugurato il Siena Future Biotech College: "L’obiettivo è consentire il doppio titolo di laurea"

Il Rettore Roberto Di Pietra ha preso parte all’inaugurazione del “Siena Future College of Biotechnology”

Siena al centro di un progetto di cooperazione italo-cinese basato sullo studio delle biotecnologie. Qualche giorno fa una delegazione della città di Siena è stata a Nantong, in Cina, per inaugurare il nuovo "Siena Future Biotech College". "Il percorso è nato nel 2015, quando l’Istituto musicale Rinaldo Franci avviò un contatto con l’Università di Nantong - racconta il rettore Roberto Di Pietra -. Nel 2018, con il rettore Frati e l’amministrazione comunale, fu organizzata una missione in Cina per siglare il gemellaggio tra il Comune di Siena e quello di Nantong. Fu coinvolta anche l’Università per Stranieri". L’inaugurazione del nuovo polo è stata il 10 settembre, alla presenza anche di Tiziana D’Angelo, console generale d’Italia a Shanghai e dei vice consoli Flavio Frasca e Stefania Mortelliti.

"Questa volta siamo partiti con un obiettivo preciso, frutto di mesi di lavoro con l’Università di Nantong: abbiamo definito un accordo che prevede la nascita del "Siena Future Biotechnology College", uno spazio fisico collocato in un edificio di 18 piani dedicato alle tecnologie - spiega Di Pietra -. Al sedicesimo piano è già attivo il nostro college e presto verrà esteso anche ai piani 15 e 17. Gli studenti seguiranno corsi di lingua italiana a cura dell’Università per Stranieri e corsi legati a tre indirizzi: matematica, ingegneria informatica e biotecnologie". Il focus sulle biotecnologie, strategico da più punti di vista per l’ateneo e la città senesi, è stato richiesto dall’Università cinese. "L’Università di Nantong ha partecipato a un bando del governo cinese, proponendo questi tre corsi di studio - racconta Di Pietra -. E lo ha vinto. Insieme a noi è entrato anche il Politecnico di Milano. Solo due realtà italiane hanno avuto questo riconoscimento". Attualmente ogni corso conta circa 80 iscritti, per un totale di quasi 250 studenti.

"L’obiettivo è arrivare a programmi sovrapponibili con i nostri, così da consentire un doppio titolo di laurea - spiega il rettore -. I nostri docenti saranno coinvolti nella didattica, sia in presenza a Nantong sia a distanza: già dal prossimo semestre tre o quattro professori senesi terranno lezioni in loco. È prevista anche la mobilità degli studenti: alcuni di loro potranno venire a Siena. Un altro aspetto interessante riguarda le prospettive di stage: abbiamo visitato un grande parco scientifico e tecnologico, nato da accordi tra il governo cinese, quello di Singapore e quello austriaco".

Eleonora Rosi

© Riproduzione riservata