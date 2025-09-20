Confindustria Toscana sud. Busini: "Nuovi scenari, sostegno per le imprese"

Siena

È stato designato Marco Busini come presidente della delegazione di Siena di Confindustria. Il consiglio generale di Confindustria Toscana Sud si è riunito e terminate le fasi di consultazioni della base associativa, e ha designato Giordana Giordini presidente dell’Associazione Industriali per le annualità 2025-2029. Insieme a Giordini, Marco Busini è stato designato presidente della delegazione di Siena e Andrea Fratoni della delegazione di Grosseto. I designati neo presidenti verranno sottoposti al voto della prossima assemblea generale di novembre, che vedrà il termine del mandato di Fabrizio Bernini, Fabrizio Landi e Francesco Pacini e il varo della nuova squadra di presidenza.

Un passaggio importante che si inserisce in un contesto di rinnovamento e rilancio per Confindustria Toscana Sud, con l’obiettivo di affrontare con nuovo slancio le sfide che attendono il tessuto imprenditoriale locale nei prossimi anni. La scelta dei nuovi rappresentanti è avvenuta attraverso un processo articolato e partecipato, volto a raccogliere le esigenze e le aspettative degli associati dei diversi territori, in un’ottica di rappresentanza sempre più efficace e inclusiva. Marco Busini colligiano, 60 anni, è titolare e amministratore della Busini Srl, impresa di famiglia di Colle di Val d’Elsa, attiva da oltre 50 anni, che si occupa di promozioni e pubblicità.

Busini è attualmente vice presidente di Confindustria Toscana Sud e presidente di Asso Servizi (società di servizi di Confindustria Toscana Sud). Figura molto conosciuta nell’ambiente imprenditoriale senese, Busini ha maturato negli anni una lunga esperienza all’interno del sistema associativo, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità. La sua azienda è riuscita ad affermarsi nel panorama toscano, nazionale ed internazionale distinguendosi per affidabilità e capacità innovativa. La designazione alla presidenza della delegazione di Siena rappresenta un ulteriore riconoscimento al suo impegno e alla sua visione orientata allo sviluppo del territorio.

"Gli imprenditori – afferma Marco Busini a La Nazione – mi hanno affidato questo incarico che sento di grande responsabilità. Gli scenari attuali economici e geopolitici, ribaltano sulle aziende complessità e fattori spesso sconosciuti, certamente difficili da gestire. Molte di queste sfide saranno strutturali, noi e Confindustria ci adopereremo col massimo impegno per aiutare le aziende ad affrontare queste competizioni". Un impegno, quello di Busini, che punta alla costruzione di un dialogo costante con le istituzioni e con tutti gli attori economici del territorio, per creare sinergie concrete e durature. La consapevolezza dei cambiamenti in atto, unita alla volontà di ascoltare le necessità delle imprese, sarà il motore dell’azione futura della delegazione senese.