"Gaza, stop al massacro". Sciopero e manifestazione. Cgil: "Tremila in corteo"

"Stop al genocidio, agli accordi con Israele e riconoscimento dello stato di Palestina": sono tremila persone, secondo la Cgil, ad essersi riunite in corteo a Siena per rivendicarlo a gran voce e mostrare solidarietà alla popolazione gazawa, stremata dall’assedio israeliano. "Oggi è una giornata di lotta, di sciopero – dice la segretaria provinciale Cgil Alice D’Ercole –. Di fronte all’ennesima escalation di violenza da parte di un governo criminale che ha deciso di occupare terre e di attuare una vera e propria pulizia etnica contro un popolo, abbiamo scelto la forma di mobilitazione più potente". Lo sciopero, organizzato congiuntamente dalla Cgil di Siena e di Arezzo ha riscontrato ampie adesioni, così come la manifestazione, con una partecipazione record, segno macabro di una situazione che va peggiorando. "C’è stata un’alta adesione, soprattutto in alcuni settori. Per esempio nella camperistica ha superato il 90% – spiega D’Ercole –. Abbiamo anche ricevuto dati importanti da alcune imprese del territorio. Il mondo del lavoro ha risposto con grande impegno all’appello, sacrificando anche una giornata di stipendio".

Le richieste della manifestazione sono le stesse che vengono ripetute da molto: "Chiediamo che il governo e la comunità internazionale si adoperino per fermare il genocidio – dice D’Ercole –: bloccare l’invio delle armi, interrompere l’occupazione, consentire corridoi umanitari e garantire l’arrivo illimitato di aiuti alla popolazione di Gaza. Chiediamo inoltre che si riconosca lo Stato di Palestina. E dovrebbero essere sospesi gli accordi commerciali con uno Stato che commette crimini contro l’umanità". Supporto anche alla spedizione umanitaria internazionale prossima ad arrivare sulle coste di Gaza. "La Global Sumud Flotilla è la missione internazionale più importante dal dopoguerra a oggi, dedicata alla pace e alla solidarietà – dice la segretaria Cgil –. È fondamentale che i governi la tutelino, perché rappresenta il coraggio e la speranza di tutti noi, dei civili che, in qualche modo, sfidano il governo criminale di Israele per interrompere il genocidio".