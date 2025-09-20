Massini al PalaMontepaschi con il suo ’Alfabeto delle emozioni’

Prosegue il percorso di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura con un nuovo appuntamento che unisce teatro, linguaggio e dialogo tra generazioni. Sabato 27, al Palamontepaschi di Chianciano Terme, la giornata si aprirà con l’incontro ’Le parole della cultura’ guidato da Vera Gheno, linguista e saggista tra le più note in Italia. Gheno dialogherà con i giovani del territorio su comunità, politiche culturali e nuove forme di linguaggio, in un confronto aperto che intende lasciare al territorio un’eredità condivisa. Alle 21:30 salirà sul palco Stefano Massini, scrittore e drammaturgo italiano più rappresentato al mondo, applaudito a Broadway, alla Comédie-Française e in oltre trenta Paesi.

Con il suo spettacolo ’Alfabeto delle emozioni’, Massini guiderà il pubblico in un viaggio tra storie e attualità, in cui ogni lettera diventa la chiave per raccontare le emozioni umane con intensità, ironia e leggerezza. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione e dai dieci Comuni dell’Unione della Valdichiana Senese, conferma la centralità del progetto Valdichiana 2025 come percorso condiviso che mette al centro cultura e comunità. La giornata sarà arricchita anche da momenti conviviali curati dagli sponsor tecnici, per rendere l’esperienza ancora più partecipata. Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Il Palamontepaschi di Chianciano Terme, una delle sedi principali del polo congressuale diffuso del territorio, si conferma in questo modo uno spazio vivo e centrale per ospitare momenti di confronto, spettacolo e crescita collettiva, capace di unire le comunità della Valdichiana attorno a un grande racconto culturale. Cultura appunto, come esperienza condivisa; a rendere ancora più partecipata la giornata sarà un intermezzo conviviale curato dagli sponsor tecnici di Valdichiana 2025, pensato per favorire l’incontro informale tra pubblico, ospiti e comunità locali.