Siena
CronacaMassini al PalaMontepaschi con il suo ’Alfabeto delle emozioni’
20 set 2025
ANNA DUCHINI
Cronaca
Massini al PalaMontepaschi con il suo ’Alfabeto delle emozioni’

Prosegue il percorso di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura con un nuovo appuntamento che unisce teatro, linguaggio e dialogo tra generazioni. Sabato 27, al Palamontepaschi di Chianciano Terme, la giornata si aprirà con l’incontro ’Le parole della cultura’ guidato da Vera Gheno, linguista e saggista tra le più note in Italia. Gheno dialogherà con i giovani del territorio su comunità, politiche culturali e nuove forme di linguaggio, in un confronto aperto che intende lasciare al territorio un’eredità condivisa. Alle 21:30 salirà sul palco Stefano Massini, scrittore e drammaturgo italiano più rappresentato al mondo, applaudito a Broadway, alla Comédie-Française e in oltre trenta Paesi.

Con il suo spettacolo ’Alfabeto delle emozioni’, Massini guiderà il pubblico in un viaggio tra storie e attualità, in cui ogni lettera diventa la chiave per raccontare le emozioni umane con intensità, ironia e leggerezza. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione e dai dieci Comuni dell’Unione della Valdichiana Senese, conferma la centralità del progetto Valdichiana 2025 come percorso condiviso che mette al centro cultura e comunità. La giornata sarà arricchita anche da momenti conviviali curati dagli sponsor tecnici, per rendere l’esperienza ancora più partecipata. Gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Il Palamontepaschi di Chianciano Terme, una delle sedi principali del polo congressuale diffuso del territorio, si conferma in questo modo uno spazio vivo e centrale per ospitare momenti di confronto, spettacolo e crescita collettiva, capace di unire le comunità della Valdichiana attorno a un grande racconto culturale. Cultura appunto, come esperienza condivisa; a rendere ancora più partecipata la giornata sarà un intermezzo conviviale curato dagli sponsor tecnici di Valdichiana 2025, pensato per favorire l’incontro informale tra pubblico, ospiti e comunità locali.

© Riproduzione riservata