Lavori senza fine alla galleria. Rabbia dei sindaci: "Così non va. Ora informazioni e tempi certi"

Tempi più lunghi per la riapertura della galleria de "Le Chiavi" lungo la Cassia e proteste che si infittiscono, salgono di tono. Dopo la presa di posizione della presidente della Provincia, Agnese Carletti, si fa sentire l’Unione dei Comuni dell’Amiata-Val d’Orcia. Il tema è quello degli "inaccettabili ritardi, quasi inesistenti, di comunicazione da parte di Anas".

Sul cantiere della galleria "Le Chiavi, che collega la Val d’Orcia alla Val di Paglia, serve chiarezza da parte di Anas. Basta silenzi e disagi scaricati sul territorio". Questo il titolo del documento dell’Unione dei Comuni dell’Amiata nel quale i sindaci di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d’Orcia esprimono "forte preoccupazione e insoddisfazione per la gestione comunicativa e organizzativa da parte di Anas in merito al cantiere della Galleria Le Chiavi. Questo tunnel rappresenta un’infrastruttura strategica per i collegamenti tra la parte senese dell’Amiata Val d’Orcia e la Val di Paglia, nonché un nodo vitale per la viabilità della Cassia, arteria principale che sostiene l’intera area industriale della bassa provincia".

"Siamo consapevoli – si legge nel documento – che l’esecuzione di lavori così complessi comporta, possono comportare, inevitabili imprevisti tecnici, come già Anas ha più volte fatto presente. Tuttavia, questo non può diventare pretesto per non fornire date certe, aggiornamenti regolari e trasparenti, o per lasciare imprese e cittadini nell’incertezza. Non è più accettabile – affermano ancora i sindaci – che territori come i nostri, già caratterizzati da fragilità e difficoltà logistiche, siano penalizzati da una comunicazione inesistente o, peggio, da annunci sistematicamente disattesi".

"Le imprese locali – osservano i sindaci – stanno pagando di tasca propria i disagi, con costi aggiuntivi che compromettono la loro attività quotidiana. È un danno che non possiamo più tollerare" Da qui la richiesta ad Anas che "fornisca un cronoprogramma chiaro e vincolante, che comprenda: date precise per ogni fase dei lavori; periodi di interruzione e modalità alternative (sensi unici, chiusure notturne, deviazioni) ben definiti; aggiornamenti periodici, con modalità di rendicontazione trasparente verso enti locali, imprese interessate e cittadini. Il territorio non può essere trattato con sgarbo istituzionale. Abbiamo bisogno di trasparenza, di informazioni puntuali e di una comunicazione che preceda, e accompagni, le scelte operative, non che arrivi sempre, e soltanto, a posteriori, quando i tempi annunciati sono già scaduti e le promesse non rispettate".

L’Unione dei Comuni condivide e sostiene pienamente la richiesta avanzata dalla presidente della Provincia, Agnese Carletti, di convocare un incontro ufficiale con Anas, i Comuni interessati e le rappresentanze delle associazioni di categoria dei trasportatori. "Quella della Galleria Le Chiavi è una zona nevralgica – osservano i sindaci –, non possiamo sentirci abbandonati. Se nelle aree interne, montane e disagiate non si prestano attenzione e risorse alle poche aziende che vi resistono - aziende di grande qualità e valore - si mette a rischio la stessa sopravvivenza economica e sociale di queste comunità. Chiediamo rispetto e risposte certe- conclude la nota-per i nostri territori".

Una dura ed esplicita presa di posizione per una situazione che crea enormi disagi a tutto il territorio, con ricadute sui cittadini, sulle imprese del territorio e sugli autotrasportatori.