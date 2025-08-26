Sabato 13 settembre c’è l’Elsa Film Festival

Il 13 settembre si svolgerà l’Elsa Film Festival. Approvati gli indirizzi per l’organizzazione, per l’istituzione del premio e per la nomina commissione tecnico-scientifica. Una nota del Comune attesta che "è intenzione di questa Amministrazione dare spazio a questo specifico ambito di programmazione culturale mediante l’organizzazione in via sperimentale dell’Elsa Film Fest al Museo San Pietro".

Un concorso internazionale di cortometraggi a tema libero, che ha come scopo quello di suggellare il rapporto con il territorio attraversato dal fiume Elsa e le arti della rappresentazione cinematografica con la finalità di celebrare il giovane cinema proveniente da tutto il mondo, con particolare attenzione ai lavori di registi emergenti e narratori appassionati.

"Prosegue con determinazione il percorso che ci vede candidati a Capitale Italiana della Cultura 2028 – afferma a La Nazione Daniele Tozzi, assessore alla cultura –. In quest’ottica si inserisce l’importante iniziativa dell’Elsa Film Fest, un progetto sperimentale che punta a valorizzare il linguaggio cinematografico come forma d’arte e strumento di narrazione del territorio. Si tratta di una rassegna che vuole parlare al mondo attraverso le storie e gli sguardi di giovani registi e narratori emergenti. L’Elsa Film Fest non sarà solo un festival: sarà il simbolo di un legame profondo tra il cinema, il nostro territorio e il desiderio di costruire cultura in modo partecipato e innovativo".

Il comitato tecnico scientifico è composto da Vittoria Panichi (direttore organizzativo), Alberto Vianello (direttore artistico) e Daniele Tozzi. Voci di corridoio parlano di Giordano Bruno Guerri come presidente di giuria. Il compito sarà appunto quello di selezionare i finalisti e nominare le giurie per l’assegnazione dei premi nella serata che si terrà in data 13 settembre presso il Museo San Pietro.