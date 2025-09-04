Rossi e Colombati con la playlist più bella del mondo

Ultimo appuntamento estivo per la Terrazza Incontri di San Casciano dei Bagni. Sabato 6 settembre alle 21, in Piazza della Repubblica, saliranno sul palco Riccardo Rossi e Leonardo Colombati con La playlist più bella del mondo, uno spettacolo che unisce musica, racconti e ironia, nato in collaborazione con l’Accademia Molly Bloom.

Un viaggio tra canzoni indimenticabili, aneddoti e curiosità, guidato dalla verve comica di Riccardo Rossi (comico e conduttore televisivo) e dalla competenza narrativa di Colombati (scrittore ed esperto musicale). Uno show che attraversa epoche e generi musicali, coinvolgendo il pubblico in una serata di leggerezza e cultura pop. Da Gianni Morandi a Frank Sinatra, da Paul McCartney a Ennio Morricone, Riccardo Rossi e Leonardo Colombati accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante tra i brani che hanno fatto la storia della musica mondiale. Quante volte con gli amici ci siamo chiesti: quali sono le 10 canzoni più belle di sempre?

E ogni volta la discussione finiva sempre senza un vero vincitore, e nell’ultima serata de La Terrazza Incontri il pubblico scoprirà tutto quello che c’è da sapere sulla grande musica di tutti i tempi.

Con questo ultimo appuntamento, La Terrazza Incontri, dunque, va a incontrare Molly Bloom la scuola di scrittura fondata a Roma nel 2016 da Emanuele Trevi e Leonardo Colombati, che riunisce alcuni dei migliori scrittori, registi, sceneggiatori, musicisti e giornalisti con unico fine, ovvero quello di insegnare la scrittura creativa per applicarla a differenti settori della comunicazione.

Anche quest’anno gli incontri de La Terrazza hanno registrato un grande successo per la partecipazione di molti appassionati.