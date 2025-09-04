Lega al lavoro. Torna Vannocci. Ecco i candidati

Anche la Lega è al lavoro in vista delle elezioni regionali, anche se il clima non è dei più sereni. Dopo la nomina a vicesegretario nazionale, l’ormai ex generale Roberto Vannacci guarderebbe con favore a un deciso cambio di passo, mettendo in disparte esponenti storici del Carroccio come l’ex assessore Andrea Corsi, l’attuale membro dell’esecutivo di Palazzo pubblico Massimo Bianchini e i consiglieri Orazio Peluso e Francesco Mastromartino. I rumors riferiscono anche della richiesta del partito ai leghisti senesi di correre alle Regionali. Ma date le tensioni interne, il loro rifiuto non poteva che essere inevitabile. Contattato anche l’ex sindaco Luigi De Mossi, che dopo averci riflettuto, avrebbe tuttavia declinato l’invito.

Ciò nonostante, la Lega parrebbe a buon punto sulle candidature senesi per la Regione: i nomi che circolano sono quelli del senese Luca Vannocci (già leader del Carroccio fino al 2018, poi messo in minoranza per essersi opposto al candidato sindaco De Mossi), affiancato da Stefano Giorni di Chianciano Terme e da Moreno Giardini, già candidato a sindaco a Monteriggioni. Tra le donne le indiscrezioni indicano Tiziana Pellegrini di Montepulciano e Annamaria Chiantini di Siena pronte a correre, mentre il terzo nome femminile sarebbe ancora da definire. Insomma, giornate di super lavoro per il neo commissario provinciale Filippo La Grassa (foto), chiamato a chiudere la lista entro sabato 13 settembre.

C.B.