Compagni di classe e amici senza tempo, la rimpatriata dopo 50 anni della ‘Quinta Chimici A’

Siena, 6 maggio 2025 – Si sono ritrovati a distanza di mezzo secolo per festeggiare e ricordare il diploma conseguito nel lontano 1975. Gli attori, tutti protagonisti di questa storia, sono ragazze e ragazzi, adesso uomini e donne, che portano i segni del tempo: qualche chilo in più, capelli grigi, rughe, stempiature e acciacchi vari, ma i loro spiriti giovanili si sono conservati come per incanto nel tempo. Vi stiamo raccontando una storia appassionante che dura da 50 anni, anzi per l’esattezza da 53 visto che la prima pagina venne scritta nel settembre del 1972 quando all’Istituto Tecnico Industriale di Siena ‘Tito Sarrocchi’ fu costituita la Classe III C con specializzazione ‘Chimica’.

Una classe variegata, composta per la maggior parte da senesi, ma anche da studenti provenienti dalle province di Siena, Grosseto e Firenze. Tra loro nascerà ben presto un’amicizia particolare, plasmata da un modo di stare assieme davvero originale. Anche i professori si accorsero che questo gruppo aveva qualcosa di speciale, aldilà dei risultati scolastici non sempre al top, e anche loro si fecero coinvolgere nelle varie attività extra-didattiche: scampagnate, gite, tornei di carte, cene e feste private, come se insegnanti e alunni facessero parte di un solo nucleo senza divari generazionali. Un’intesa questa che non si è dissolta neppure dopo il conseguimento del diploma; la V Chimici A, con cadenza quinquennale, si è sempre ritrovata per dare vita a dei revival ricchi di ricordi e aneddoti, raccontati e vissuti con lo stesso entusiasmo di un tempo. Ed è così che in occasione dei 50 anni dal diploma, questo ‘special team’ ha rivissuto emozioni uniche, avvolte dalla consueta allegria, ma anche da un triste ricordo. Prima di andare a cena infatti, la classe si è ritrovata presso il Cimitero dei Renai, in località Casciano delle Masse, nei pressi di Mont’Albuccio, per offrire un omaggio floreale a Chiara e Giuliano, compagni di scuola, ma anche nella vita, che un amaro destino gli ha impedito di festeggiare questo particolare anniversario.

Al saluto erano stati invitati anche i 3 figli che hanno sempre sentito parlare delle vicende scolastiche raccontate loro dai genitori. Un velo di commozione sui volti di tutti ha accompagnato una semplice, ma sentita preghiera. Poi la serata è proseguita con un rinfresco e con una conviviale, durante la quale non sono mancati scherzi e battute pungenti, come è sempre stato nello stile di questo gruppo costituito da veri amici. Prima del brindisi finale e della foto di rito, ecco la consegna di un ‘diploma’ contenente le date fatidiche (1975-2025) e le foto in bianco e nero di questa mitica classe, a suo tempo scattate tra un’analisi e l’altra eseguita nei laboratori di Chimica che una volta avevano sede a San Domenico. Al termine, un abbraccio collettivo ha accompagnato il rientro dei partecipanti, alcuni di loro impegnati in percorsi brevi, ma altri, obbligati a fare centinaia di chilometri per tornare a casa. Un sacrificio che valeva la pena di fare e che ha consentito a tutti di mettere nel proprio album della vita un altro momento memorabile da ricordare per sempre.

