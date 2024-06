La rimpatriata dei compagni di scuola della Alighieri

Amici per sempre. Si sono ritrovati i compagni di classe che nel 1965 frequentavano le elementari ’Dante Alighieri’ di via Doria a Migliarina. Una bellissima serata quella trascorsa nei giorni scorsi al locale Pink Benny fatta di risate e ricordi dei bei tempi in particolare della maestra Ida Florian. Alla rimpatriata hanno partecipato Rosalba Donatini, Luisella Florian figlia della maestra, Danila Bartoletti, Enrica Podestà, Stefania Perioli, Maria Vittoria, Seraglini, Cristina Mazzolani, Patrizia Grigolini, Anna Fossati, Marzia Gianardi, Bianca Maria Facco. Alcuni componenti della classe non erano presenti perchè residenti fuori Spezia.