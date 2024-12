Un tuffo nel passato: la quinta E del Capitini si ritrova dopo 30 anni

Rimpatriata trent’anni dopo il diploma per gli ex studenti della quinta E commercio estero del Capitini di Agliana: anno 1994. Si sono ritrovati al Mag56 di Prato, Diletta Benesperi, Andrea Bettazzi, Munda Boretti, Antonella Corich, Claudio Fiesoli, Barbara Gori, Milena Grassi, Andrea Lenzi, Tommaso Lombardi, Elisabetta Melani, Sabrina Monsignori, Paola Tanteri, Stefano Tempestini, Elena Vannacci, Valentina Vignolini e la ex professoressa di tedesco Angela Vanni. "La sensazione è stata quella di fare un tuffo nel passato - raccontano -. Ci siamo voluti bene davvero e questa cosa è palpabile ancor oggi".