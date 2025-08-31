Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Furto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1Il Chiosco chiudeTerremoto
Acquista il giornale
CronacaRagazze del Mar Nero. Quinto successo
31 ago 2025
MASSIMO MONTEBOVE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Ragazze del Mar Nero. Quinto successo

Ragazze del Mar Nero. Quinto successo

L’urlo delle ragazze del Mar Nero si è alzato forte ieri dal campo sportivo di Chiusi: le campionesse in carica...

Fortissime le ragazze del Mar Nero che per la quinta volta consecutiva hanno vinto. la Conca imponendosi contro il Granocchiaio

Fortissime le ragazze del Mar Nero che per la quinta volta consecutiva hanno vinto. la Conca imponendosi contro il Granocchiaio

Per approfondire:

L’urlo delle ragazze del Mar Nero si è alzato forte ieri dal campo sportivo di Chiusi: le campionesse in carica di palla al bracciale femminile, infatti, hanno conquistato per la quinta volta consecutiva la conca, imponendosi in finale contro la contrada del Granocchiaio col punteggio di 16 a 4. Cristina Feri, Chiara Rapicetta, Martina Franceschini, Cinzia Santopaolo, Sara Termo e Chiara Marchetti continuano dunque nel tempo a dimostrare tutto il loro valore. Non c’è stata praticamente storia ieri in campo: prima un sonoro 12 a 6 alle Biffe, quindi la finalissima coi biancoverdi che avevano battuto 12 a 4 il Sottogrottone. Tantissima la gioia del capitano Daniele Paolucci e del mandarino Federico Ferretti. Con questo successo il Mar Nero raggiunge quota 9 nel palmares, ad un passo dalla storica stella. Dopo le donne, è stata la volta della palla al bracciale dei giovani under 20. Ragazzi in gamba e di belle speranze. A imporsi è stata la contrada del Sottogrottone. Oggi domenica ancora Ruzzi con la prima giornata della grande disfida della palla al bracciale maschile: Biffe, Fornace, Granocchiaio, Mar Nero e Sottogrottone si sfidano in una sorta di torneo all’italiana che stabilirà la prima finalista di domenica prossima, quando sarà assegnata la Conca. In serata come sempre musica, giochi, divertimento e pietanze tipiche negli stand di contrada.

Massimo Montebove

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata