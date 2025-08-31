Ragazze del Mar Nero. Quinto successo

L’urlo delle ragazze del Mar Nero si è alzato forte ieri dal campo sportivo di Chiusi: le campionesse in carica di palla al bracciale femminile, infatti, hanno conquistato per la quinta volta consecutiva la conca, imponendosi in finale contro la contrada del Granocchiaio col punteggio di 16 a 4. Cristina Feri, Chiara Rapicetta, Martina Franceschini, Cinzia Santopaolo, Sara Termo e Chiara Marchetti continuano dunque nel tempo a dimostrare tutto il loro valore. Non c’è stata praticamente storia ieri in campo: prima un sonoro 12 a 6 alle Biffe, quindi la finalissima coi biancoverdi che avevano battuto 12 a 4 il Sottogrottone. Tantissima la gioia del capitano Daniele Paolucci e del mandarino Federico Ferretti. Con questo successo il Mar Nero raggiunge quota 9 nel palmares, ad un passo dalla storica stella. Dopo le donne, è stata la volta della palla al bracciale dei giovani under 20. Ragazzi in gamba e di belle speranze. A imporsi è stata la contrada del Sottogrottone. Oggi domenica ancora Ruzzi con la prima giornata della grande disfida della palla al bracciale maschile: Biffe, Fornace, Granocchiaio, Mar Nero e Sottogrottone si sfidano in una sorta di torneo all’italiana che stabilirà la prima finalista di domenica prossima, quando sarà assegnata la Conca. In serata come sempre musica, giochi, divertimento e pietanze tipiche negli stand di contrada.

Massimo Montebove