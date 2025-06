Quattro ginnaste d’oro

Quattro giovanissime ginnaste, unite nello sport ma anche nella vita, hanno ottenuto ben due medaglie d’oro di squadra nel campionato nazionale Opes disputato a Rieti. Noemi Toracca, Marta Bragazzi, Alice Pardini ed Elena Ferrari sono scese in pedana nella categoria pre-agonistica conquistando la giuria ed ottenendo due primi posti: uno nell’esercizio a corpo libero e l’altro in quello con cerchi e palle.

Le piccole portacolori della scuola di ginnastica ritmica Mivida di Montignoso, cresciute insieme fuori e dentro la palestra, hanno dimostrato ottima sintonia ed affiatamento nelle prove di gruppo ma anche ottime capacità a livello individuale.

Marta Bragazzi ha conquistato la medaglia d’oro anche in solitaria nella prova col cerchio. Elena Ferrari è salita sul secondo gradino del podio con la sua esibizione a corpo libero ed anche Alice Pardini si è aggiudicata la medaglia d’argento nell’esercizio con le clavette. Podio sfiorato di un soffio, infine, da Noemi Toracca che si è piazzata in quarta posizione nella sua performance a corpo libero. Sicuramente un ottimo risultato da parte delle nostre ginnaste che hanno dimostrato tutto il loro valore, riuscendo in tutte le prove che hanno dovuto affrontare.

Gianluca Bondielli