Pramac: arriva il premio aziendale. Ben 5.400 euro per ogni lavoratore

È stato firmato l’accordo per il premio di risultato alla Pr Industrial, gruppo Pramac. Il premio può arrivare fino a 5.400 euro a persona. "Un passo importante per i lavoratori e il territorio", così è stato descritto da Giuseppe Cesarano della Fim Cisl Siena. "È stato appena firmato, su mandato referendario, l’accordo sul premio di risultato nello stabilimento Pr Industrial – viene affermato in una nota da Giuseppe Cesarano della Fim Cisl Siena –. Un risultato significativo che prevede un riconoscimento economico fino a 5.400 euro per lavoratore, legato a indicatori variabili di performance aziendale misurabili e migliorativi".

"Un premio che rappresenta non solo un beneficio economico, ma anche uno strumento concreto di partecipazione attiva dei lavoratori ai risultati dell’impresa – continua Cesarano –. L’accordo ha visto un’adesione netta e convinta da parte del 91% dei lavoratori, segno di un forte coinvolgimento e di un consenso chiaro rispetto al percorso intrapreso. La firma è arrivata unitariamente da tutta la Rsu, compresa la Rsu Fiom Cgil, a dimostrazione del lavoro condiviso svolto in fabbrica".

La Pramac non è nuova ad iniziative di questa tipologia già nel 2021 era stata una delle aziende con un premio tra i più alti in Italia. Dispiace l’assenza della firma da parte della Fiom Cgil struttura, nonostante il loro coinvolgimento attivo durante tutta la trattativa, ma questo non toglie valore al grande risultato ottenuto – viene affermato nella nota –. Come Fim Cisl esprimiamo soddisfazione per il lavoro svolto: è la dimostrazione che con il dialogo, il confronto costruttivo e la contrattazione si possono ottenere risultati concreti per i lavoratori. In un momento difficile per il nostro Paese, dove i salari restano spesso troppo bassi, questi accordi rappresentano un modo concreto per aumentare il potere d’acquisto e dare dignità al lavoro".

In un contesto economico caratterizzato da incertezze e transizioni, la contrattazione aziendale può contribuire a rafforzare il legame tra produttività e benessere del personale. In molte realtà industriali, questi strumenti stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante per incentivare la partecipazione e l’innovazione. "Questo – conclude Cesarano – è solo il primo passo di un percorso che continueremo a sviluppare anno dopo anno, puntando al miglioramento continuo delle condizioni salariali e professionali dei lavoratori. Gli accordi di produttività non sono solo strumenti economici, ma leve di sviluppo per il territorio e per il sistema industriale italiano".