Rcr ha vinto il premio. Cpo Award per il 2025

Rcr, impresa italiana leader nella produzione di vetro sonoro superiore Luxion, ha vinto il Cpo Award 2025 nella categoria ‘Employee health and wellbeing’ grazie al progetto Moleria dei Talenti. Il premio è stato assegnato durante il Cpo Summit 2025, parte integrante del Business Leaders Summit 2025, uno degli eventi più importanti a livello internazionale in cui vengono premiati i top manager, i team e le imprese che mettono l’economia circolare al centro delle loro strategie di procurement, accelerando crescita, innovazione, equità e sostenibilità nel business. La Moleria dei Talenti rappresenta il cuore dell’impegno di Rcr verso il benessere delle proprie risorse umane. L’iniziativa è nata da un’analisi condotta in modo approfondito di tutti i dipendenti – 185 operai e 115 tra impiegati, quadri e dirigenti – per valutare le competenze, il valore, le caratteristiche personali e le aspirazioni di ciascuno. ‘La moleria dei talenti’ rappresenta una novità nel panorama Hr industriale, spesso focalizzato sui percorsi di carriera degli impiegati e meno attento agli operai. In Rcr, invece, chiunque entra in azienda, anche nei ruoli più faticosi come il lavoro davanti alle macchine di formatura o il fondo linea, sa di avere un futuro strutturato: da junior a specialist, da senior a formatore. "Questo premio è un riconoscimento straordinario del lavoro che abbiamo fatto all’interno di RCR, cercando di dare valore e dignità a quello che è il tempo che passiamo insieme ai nostri colleghi" – commenta Roberto Pierucci, Ceo di Rcr. ‘La moleria dei talenti’ si inserisce inoltre in un concetto più alto di ‘Umanesimo in fonderia’, una filosofia con cui Rcr porta avanti il proprio impegno nell’armonizzare produttività e benessere, attraverso condizioni di lavoro sicure, tecnologie innovative e organizzazione.

