Posti per i giovani nelle banche

Dalle banche arrivano nuove opportunità di lavoro in Toscana e su tutto il territorio nazionale, con posizioni pensate sia per giovani alla prima esperienza sia per professionisti già formati. Intesa Sanpaolo, ad esempio, è alla ricerca di ragazze e ragazzi tra i 19 e i 32 anni interessati a intraprendere un percorso nella consulenza finanziaria: sei mesi di stage in filiale con formazione mirata e, dopo l’abilitazione Ocf, un contratto che unisce la sicurezza del posto fisso per due giorni a settimana con la flessibilità del lavoro autonomo negli altri tre. Una formula simile viene proposta da Fideuram, società del gruppo Intesa Sanpaolo, che assume nuovi consulenti con un contratto "misto": tre giorni da dipendente e il resto come libero professionista, affiancati da una formazione continua pensata per sviluppare un profilo completo da "private banker". Informazioni e candidature su jobs.intesansapaolo.com. Findomestic è invece alla ricerca di nuovi operatori del credito da inserire nelle aree di front office, addetti alla clientela e valutazione pratiche. Le selezioni sono aperte a candidati di tutte le età e titoli di studio, inclusi gli appartenenti alle categorie protette. Tutti i dettagli su infofindomestic.it/carriere/posizioni-aperte. Infine, tra i principali istituti di credito, è alla ricerca di personale il gruppo Mps, che seleziona, tra gli altri, figure qualificate per rafforzare la sua area tecnologica, come un specialista senior da inserire nel team di cybersecurity, con esperienza e competenze tecniche avanzate. Per candidarsi: www.gruppomps.it/lavora-con-noi/index.html.