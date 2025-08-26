Poggibonsi: manutenzione degli impianti sportivi. Stanziati 300mila euro

Novità negli interventi di manutenzione a beneficio degli impianti sportivi a Poggibonsi. Operazioni che interessano in questi giorni la copertura degli spogliatoi di uno dei campi di calcio del Bernino in dotazione alla Upp. Una ristrutturazione del tetto per un importo di 60mila euro da parte dell’amministrazione comunale: cantiere già attivo e conclusione prevista a breve. In tempo per la piena ripresa dell’attività agonistica in ambito calcistico, per i più di 250 atleti delle varie categorie - dalla scuola calcio alla squadra maggiore che partecipa al campionato di Terza - dell’Unione polisportiva poggibonsese. Società che nella stessa superficie conta anche su altre strutture per il calcio e il calcio a cinque, per il tiro con l’arco, che è un altro dei settori targati Upp, insieme anche con la ginnastica artistica, il pattinaggio, il karate, il nuoto, l’atletica leggera, il fitness. Attività che hanno proprio la loro ‘residenza’ al Bernino, uno dei "luoghi del cuore" per generazioni di ragazzi del territorio dediti nel tempo alla pratica agonistica, su una superficie che si è sviluppata a partire dalla metà degli anni Settanta (proprio a mezzo secolo fa, risale la creazione delle primissime formazioni giovanili dell’Upp). I lavori attualmente in corso rientrano in un pacchetto complessivo di operazioni pari all’incirca a 300mila euro. Cifra che comprende, oltre alla nuova copertura degli spogliatoi con il cantiere di questo periodo, anche alcune delle manutenzioni già effettuate al Bernino. Per esempio, alla vasca esterna nell’area limitrofa della piscina comunale. E altri interventi futuri fra i quali spicca il principale in programma, ovvero il lavoro per la messa in sicurezza idraulica della stessa superficie. A descrivere il quadro è l’assessore allo sport del Comune di Poggibonsi, Filippo Giomini: "Stiamo portando avanti l’impegno in materia di strutture per la pratica sportiva. Un lavoro che che per noi, come amministrazione comunale, è prioritario. Riguarda sia l’impiantistica a disposizione, sia progetti di più ampio respiro. Tra le risorse stanziate per questa annualità, circa 300mila euro interessano - conclude Giomini - il polo sportivo del Bernino".

Paolo Bartalini