Sicurezza e verde pubblico. Dibattito in consiglio sulla variazione di bilancio

La somma di 430.000 euro per il verde pubblico. E’ uno degli effetti delle variazioni di bilancio discusse nel Consiglio Comunale a Poggibonsi. "Variazioni in corso d’opera, come prevede la norma, che sono prevalentemente legate al recepimento di alcuni contributi fra cui quello regionale per il progetto Riempire i Vuoti", ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino. Fra gli elementi centrali emerge uno stanziamento importante sul settore delle politiche educative per ulteriori 164mila euro e ancora uno stanziamento di circa 125mila euro per il verde pubblico che raggiunge così i 430mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Variazioni di bilancio approvate a maggioranza, con i voti positivi dei gruppi Partito Democratico, Futura, Uniti per Poggibonsi e con il voto negativo di Rifondazione Comunista, Poggibonsi Merita, Fratelli d’Italia, Vivi Poggibonsi e Forza Italia. Unanimità sul rinnovo della convenzione con Fondazione Elsa per la gestione del teatro Politeama. "Un elemento cruciale – ha spiegato l’assessora alla cultura, Elisa Tozzetti - per la definizione delle politiche socioculturali dei prossimi anni e per il consolidamento di un modello di gestione in grado di garantire una programmazione culturale di lungo periodo". Approvate a larghissima maggioranza le modifiche al regolamento di Polizia Urbana. "Ringrazio tutta la commissione che ha discusso in maniera approfondita le modifiche, richieste in parte anche dalle forze di polizia per agevolare la loro azione", ha spiegato la sindaca Susanna Cenni. "Un lavoro corale – aggiunge - che ha portato ad aggiornare il regolamento in essere e ad introdurre elementi per un contributo alla gestione della sicurezza urbana, che passa da un complesso di azioni che vanno oltre al controllo e alla repressione". Due le questioni nelle modifiche introdotte. La prima riguarda la regolamentazione del provvedimento di allontanamento che è stato disciplinato sul territorio urbano attraverso l’individuazione delle aree su cui può essere attuato. La seconda è relativa alla introduzione del divieto di usare a fini abitativi spazi non idonei rispetto a questa funzione. Le modifiche sono state approvate con il voto favorevole di tutto il Consiglio comunale con l’eccezione di Rifondazione Comunista che si è espresso in modo contrario.