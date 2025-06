Poggibonsi e la sicurezza. Investiti ben 150mila euro su verde pubblico e decoro

Poggibonsi investe sulla sicurezza del verde pubblico e sul suo decoro. Il Comune ha assegnato in questi giorni il servizio di potatura, abbattimento e sostituzione delle alberature delle aree pubbliche. A effettuare la cura e la messa in sicurezza delle piante sarà la ditta Beni e Servizi Srls di Colle, che con un’offerta di 150 mila euro, praticando un ribasso del 31,20 per cento, si è aggiudicata la gara d’appalto, alla quale hanno preso parte dodici imprese. Scendendo nei particolari, il progetto - redatto dall’Ufficio Gestione e Pianificazione del Territorio del Comune- prevede l’abbattimento degli alberi pericolanti che come tali rischiano di cadere e colpire persone o cose, la messa a dimora di altre piante in sostituzione di quelle ‘sacrificate’, la cura delle siepi e delle aiuole. Sempre in tema di manutenzione del verde pubblico, domani e martedì in via Fortezza Medicea saranno potate le siepi e sarà eliminata la vegetazione selvaggia. Per consentire i lavori, per tutta la loro durata, dalle 9 alle 16 in via Fortezza Medicea sarà in vigore il senso unico alternato nel tratto compreso tra via del Masso e via San Francesco. La città in questi giorni è un grande cantiere aperto. L’altro ieri hanno preso il via i lavori di asfaltatura in via Senese, nel tratto da via Puccini a via Montenero. Per consentire le operazioni da via Mascagni a via Montenero è stato introdotto un senso unico alternato fino a venerdì. "Un intervento necessario per completare il risanamento della strada – spiega il vice sindaco Fabio Carrozzino, che è anche assessore ai Lavori pubblici – ed è pure uno dei capitoli più corposi del piano straordinario di manutenzione stradale che abbiamo avviato e sul quale abbiamo stanziato risorse. Ora è il momento dei cantieri e ringraziamo tutti per la collaborazione. Cercheremo di contenere il più possibile i disagi, consapevoli che si tratta di lavori attesi, che vedono finalmente il via. Con le variazioni approvate nel settembre 2024 le risorse complessive dedicate alla manutenzione – conclude Carrozzino- sono state portate a circa 2 milioni di euro, di cui una parte già realizzata". Cantieri in funzione, dunque, per la manutenzione di strade e verde pubblico.