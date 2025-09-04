"Pd, lista forte e competitiva". Bezzini, Paris e Rosignoli puntano a fare il bis in Regione

La Direzione provinciale del Pd ha deciso. I nomi proposti per la lista in corsa alle Regionali sono quelli dell’assessore uscente alla Sanità Simone Bezzini e delle consigliere Anna Paris ed Elena Rosignoli. Completano la lista Gabriele Berni, sindaco di Monteroni d’Arbia, Marcello Bonechi, ex sindaco di Castellina in Chianti, attuale segretario dell’Unione comunale, e Tiziana Fregoli di Castelnuovo Berardenga, infermiera alle Scotte di Siena e da sempre impegnata nella Rsu. "La sua candidatura nasce in accordo con le categorie sindacali e in rappresentanza del mondo del lavoro, nell’ottica di apertura e condivisione – spiega il segretario provinciale Dem Andrea Valenti –. L’esperienza maturata da Bezzini rappresenta invece un patrimonio da proiettare nella campagna elettorale e nei nuovi assetti istituzionali della Regione. Contestualmente, la candidatura di Rosignoli e Paris, non solo è coerente con il forte radicamento territoriale, ma interpreta anche la prospettiva che vogliamo conferire alla nostra piattaforma programmatica e alla nostra iniziativa politica".

Nella riunione di martedì sera al Circolo Arci dei Due Ponti, la proposta del segretario non è stata messa in votazione, perché ha trovato un completo consenso tra i presenti: "La nostra proposta è frutto di un confronto serrato con il partito, con gli organismi di rappresentanza e con l’associazionismo democratico – si sottolinea –. Abbiamo costruito, una lista che incarna una proposta politica forte, radicata sul territorio, aperta a esperienze e sensibilità esterne, confidando che quello che è un volere territoriale ampio e condiviso trovi piena accoglienza dagli organismi regionali".

Pare che poche ore prima della Direzione provinciale, avesse presentato la sua autocandidatura anche l’ex sindaco di San Gimignano, Giacomo Bassi, facendo poi però un passo indietro. Al contrario, l’ex primo cittadino di Poggibonsi ed ex presiente della Provincia, David Bussagli, avrebbe deciso di non correre. Ma ora la decisione finale sui nomi senesi compete al Pd regionale, guidato dal segretario Emiliano Fossi, che potrerbbe confermare la linea espressa dai Dem senesi o effettuare invece scelte più fiorentinocentriche. Con possibili sorprese del’ultima ora.

Cristina Belvedere