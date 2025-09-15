Ordinanza anti bivacco: "Fondamentale per il decoro"

"Il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione e ringrazia il prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo e il sindaco Nicoletta Fabio per l’attenzione ancora una volta dimostrata verso la nostra bellissima città, Patrimonio Unesco", l’intervento all’indomani dell’ordinanza anti-bivacchi per tutelare il decoro in città dopo vari problemi registrati nel corso degli ultimi mesi. Con accampamenti nei posteggi, turisti che allestiscono il pic nic in Piazza, anche sotto il muro di palazzo pubblico.

"A seguito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi il 3 settembre scorso e convocata per concordare una risposta da dare al fine di porre fine agli indiscriminati bivacchi, agli impropri utilizzi delle aree pubbliche, il 12 settembre il nostro sindaco, condividendo la proposta del prefetto, ha firmato una ordinanza ’anti bivacco’ che costituisce un importante strumento per le forze dell’ordine e che si aggiunge a quanto previsto dal regolamento di Polizia urbana in vigore dall 30 luglio 2024, per la tutela del decoro urbano e della sicurezza pubblica. Ringraziamo Nicoletta Fabio, per aver ancora una volta dimostrato con atti concreti – prosegue il coordinamento comunale Fdi – attenzione ai bisogni ed alla sicurezza dei cittadini e tutta la Polizia locale per il grande lavoro che svolge quotidianamente con spirito di servizio ed amore per la città".

L’intervento si conclude con l’ulteriore "grazie" al prefetto Romeo "per aver compreso, fin dal suo insediamento, la grande bellezza della nostra città, la sua complessità ed il bisogno non solo di sicurezza in concreto di noi cittadini ma ancor di più l’importanza della percezione del senso di sicurezza che costituisce un elemento che ha sempre e che siamo certi, con sua eccellenza, continuerà a contraddistinguere la nostra splendida città".