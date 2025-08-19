La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaNuovi ausiliari del traffico. Duello sui social
19 ago 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Nuovi ausiliari del traffico. Duello sui social

Nuovi ausiliari del traffico. Duello sui social

Sono entrati in funzione ieri i cinque nuovi auusiliari del traffico, addetti esclusivamente al controllo della sosta. L’annuncio è...

Sono entrati in funzione ieri i cinque nuovi auusiliari del traffico, addetti esclusivamente al controllo della sosta. L’annuncio è...

Sono entrati in funzione ieri i cinque nuovi auusiliari del traffico, addetti esclusivamente al controllo della sosta. L’annuncio è...

Per approfondire:

Sono entrati in funzione ieri i cinque nuovi ausiliari del traffico, addetti esclusivamente al controllo della sosta. L’annuncio è arrivato via social dall’assessore comunale alla Polizia locale, Enrico Tucci: "E’ un passo fondamentale per migliorare l’organizzazione e la regolamentazione della sosta, a beneficio di tutta la comunità – le parole dell’assessore –. E’ stato un parto lungo e laborioso, perché è durato 18 mesi. Ma finalmente siamo arrivati a una svolta importante nella regolazione della sosta in città". E ancora: "Vorrei precisare ancora una volta che da parte dell’amministrazione comunale non c’è alcun intervento vessatorio nei confronti dei cittadini – ha sottolineato Tucci –. ma abbiamo estrema necessità di regolamentare la sosta a vantaggio dei cittadini".

Critica sulle modalità di utilizzo degli ausiliari, la capogruppo del Pd Anna Ferratti, che replica a sua volta via social alle parole dell’assessore: "Un servizio pubblico affidato a una agenzia interinale. Perché? Il Comune ha una società, Sigerico, a cui ha affidato tutto, dai bagni al Santa Maria, ma ha scelto di pagare circa 60mila euro per una agenzia interinale invece di utilizzare personale di Sigerico a costo zero. Perché?". Ferretti continua: "Per quale motivo non fare un concorso pubblico dato che svolgeranno un servizio pubblico? Con quali criteri sono stati scelti dato che “probabilmente” poi diventeranno dipendenti pubblici – incalza la consigliera Dem –? Saranno “liberi” di fare il loro lavoro o dovranno dimostrare, “multe” alla mano, che sono molto bravi? Aiuteranno i cittadini e la sosta ad essere corrette o... saranno chiamati a fare cassa?".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TrasportiPolizia Locale