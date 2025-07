Nuova sanità territoriale: "Pazienti al centro percorsi di cura e tecnologia"

"Le sfide da affrontare nel 2025 sono molteplici. Stiamo gestendo un complesso momento di riorganizzazione della sanità territoriale, con al centro i pazienti e i loro bisogni", inizia così Barbara Innocenti la prima intervista da direttrice sanitaria Asl Sud Est, a pochi giorni dalla presentazione di ‘Cantiere sanità’, percorso di partecipazione avviato dall’Azienda per la svolta della sanità territoriale.

"In particolare per i pazienti fragili e affetti da patologie croniche - prosegue la ds –, è fondamentale costruire percorsi di presa in cura che partano dal domicilio e possano usufruire di tutte le risorse professionali integrate (dai medici di medicina generale agli infermieri di famiglia e comunità agli specialisti territoriali e ospedalieri) che, attraverso l’implementazione di modelli assistenziali proattivi, siano in grado di garantire il monitoraggio dei bisogni, la presa in cura, e la gestione anche nelle diverse strutture territoriali che stiamo costruendo e organizzando. In questo contesto dobbiamo sfruttare l’opportunità degli strumenti tecnologici nell’ambito della telemedicina, ausilio fondamentale che entro l’anno contiamo di implementare per i percorsi clinici di assistenza e cura prioritariamente individuati".

Qual è la situazione delle Case della Comunità?

"Abbiamo un piano di costruzione, ristrutturazione o conversione di diverse strutture distribuite capillarmente in tutto il territorio senese. Al momento sono già attive due Case di comunità nella provincia, ad Abbadia San Salvadore e Sinalunga e le altre sono in fase avanzata di realizzazione o di trasformazione da Case della salute in Case di comunità, secondo un progetto che ci vedrà impegnati per 2-3 anni. L’obiettivo è che queste strutture diventino centri di riferimento di prossimità, in grado di fornire servizi multidisciplinari, telemedicina, presa in carico infermieristica e continuità assistenziale. È un percorso complesso che richiede investimenti, ma anche una forte collaborazione tra professionisti e stakeholders".

Come ha trovato l’organizzazione sanitaria senese?

"Siena ha un’ottima organizzazione fondata su un territorio molto ben strutturato con Ospedali di riferimento importanti, ognuno per il proprio ruolo, come Nottola, Campostaggia e Abbadia, oltre che l’AouSenese. Occorre investire sulla valorizzazione delle competenze e sulla messa in atto di modelli organizzativi integrati sia fra gli ospedali che fra gli ospedali e il territorio. Fondamentale è il rapporto con l’AouS, con la quale garantiamo percorsi di presa in cura integrati secondo protocolli definiti e una collaborazione costante".

La rete dei piccoli ospedali di provincia?

"Punto di riferimento di prossimità per la popolazione del territorio. La loro forza è essere parte di una rete ospedaliera integrata che permette di dare le risposte corrette ai bisogni degli utenti a seconda del livello di acuzie e complessità. I professionisti, anch’essi operanti in rete, garantiscono la presa in cura all’interno delle diverse sedi e definiscono i percorsi migliori per le esigenze dei pazienti. L’obiettivo prioritario è quello di garantire che ogni ospedale, nel rispetto del proprio ruolo, eroghi prestazioni di qualità e in sicurezza, con le risorse umane e tecnologiche necessarie per farlo".

Come può la sanità territoriale aiutare l’ospedale di riferimento, le Scotte nel nostro caso?

"L’ospedale non può e non deve gestire da solo l’intera domanda di salute del territorio di riferimento, non è questo il suo ruolo e, correttamente, non ha le risorse e gli strumenti per poterlo fare. Il ruolo della sanità territoriale è fondamentale proprio per gestire i bisogni che in modo più efficace ed appropriato devono trovare una risposta fuori dall’ospedale. Le Case della Comunità, insieme alla medicina generale e all’infermieristica di famiglia e comunità, collegati in rete con le COT e con l’ampliamento e il potenziamento dei posti letto destinati agli Ospedali di Comunità, rivestono proprio questo ruolo cruciale e il loro sviluppo è determinante per garantire una corretta offerta di servizi sanitari rispetto ai bisogni di salute della popolazione, nonché la sostenibilità del sistema".

Paola Tomassoni