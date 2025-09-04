Parigi e Roma collaborino

Montaperti Rivive l'antica battaglia
Al via oggi una settimana ricca di eventi tra memoria storica, cultura, intrattenimento, teatro e musica

Tra memoria e futuro. Entra nel vivo a Casetta-Montaperti, nel Comune di Castelnuovo Berardenga, 'Passato e Presente', manifestazione che ogni anno rievoca la celebre battaglia del 4 settembre 1260 tra Guelfi e Ghibellini, un evento centrale nella storia senese. L’iniziativa è promossa e organizzata da Asd Gruppo Sportivo Casetta-Montaperti con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Berardenga e in collaborazione con Ecopolis. Come da tradizione, sarà la Cena in battaglia di stasera a dare il via alla suggestiva fiaccolata notturna, arricchita dalla presenza dei tamburi e dai gonfaloni del Comune di Castelnuovo Berardenga, del Comune di Siena e del Magistrato delle Contrade. Fiaccolata che si concluderà come sempre al cippo commemorativo di Montaperti.

"Questa manifestazione è indubbiamente uno degli appuntamenti più sentiti del nostro territorio – spiega l’assessora alla Cultura Domenica Stagno – perché ci ricorda l’importanza di custodire la memoria storica, restituendole ogni anno nuova vita grazie all’impegno degli organizzatori e alla partecipazione della comunità. Passato e Presente è un’occasione di identità, cultura e festa, che unisce generazioni diverse in un percorso condiviso fatto di storia, impegno e passione".

Da oggi a domenica tanti eventi in programma tra cultura, intrattenimento, teatro e musica, per rinnovare il legame con le radici del territorio e offrire momenti di socialità e partecipazione. Il programma di oggi è particolarmente nutrito: alle 17 atto di affidamento alla Madonna del Voto (chiesa di Montaperti); alle 18,30 al Granaio di Montaperti la conferenza su ’La notte prima della battaglia’ con Giovanni Mazzini; alle 19 assegnazione del premio ’Monteaperti premia Montaperti’; alle 20 Cena in battaglia con la musica del coro Liricorando. Alle 22, infine, la partenza della fiaccolata verso il cippo.

Tra gli appuntamenti di domani e sabato alle 20 la cena sotto le stelle mentre domenica alle 9 si svolgerà la passeggiata guidata nei luoghi della battaglia con il gruppo ’A piedi liberi – Camminatori seriali’, con gustoso ristoro al circolo. Poi, tutti alla cena di pesce con spettacolo della scuola All Dance World Siena.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare è possibile contattare i numeri 3428255110 (Carlo), 3348846744 (Donella), 3783069141 (Massimo), 3398817340 (Roberto), 345 2553201 (Danilo); oppure inviare una mail a [email protected].

