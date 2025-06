Barbarossa, la festa entra nel vivo. Ecco tutti i nomi dei gareggianti

Entra nel vivo la 63esima edizione della rievocazione storica che celebra l’incontro fra Federico I di Svevia, l’Imperatore Barbarossa, e i messi di Papa Adriano IV, nell’anno 1155. Festa del Barbarossa che oggi, alle 17, vedrà il Barbarossa de’ Citti, fino ai 14 anni di età, ed in serata le cene nei Quartieri di San Quirico. Domani la messa e l’estrazione per le gare; nel pomeriggio la rievocazione storica, e le sfide degli alfieri e degli arcieri, agli Horti Leonini. In premio, oltre all’onore, le Brocche dell’Imperatore dedicate al Giubileo e realizzate da Suor Elena Manganelli e l’Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio, in ceramica con finiture in bronzo, opere che applausi e consenso hanno ricevuto alla presentazione a Palazzo Chigi.

L’Ente Autonomo Barbarossa, con il sindaco e presidente Eab Marco Bartoli ha ufficializzato i nomi dei gareggianti. Per il Quartiere di Borgo, del Capitano Tommaso Franci, Tamburino Gabriele Bartolucci; Alfieri Davide Generali, Luca Franci, Flavio Pecci, Ervin Ruci. Arcieri Flavio Di Cristina, Jamila Lombardo (esordiente). Per il Quartiere di Canneti, Capitano: Tommaso Ciolfi; Tamburino Matteo Benocci; Alfieri Jacopo Benocci, Elia Ciolfi, Marius Cretu, Lapo Giannelli. Arcieri Constantin Dragusanu e Adele Zuppante (esordiente). Per il Quartiere Castello, Capitano Federico Maramai. Tamburino Gabriele Maltese; Alfieri Marco Genovese, Matteo Genovese, Matteo Magini, Laerte Palmi. Arcieri Matteo Bartoli, Amedeo Giraldi. Per il Quartiere Prato, Capitano Giacomo Pistoi. Tamburino Ivan Zali. Alfieri Francesco Generali, Valerio Maio, Alessandro Melani, Pietro Romanini (esordiente). Arcieri Niccolò Costantino, Andrea Pierguidi.

Per il Barbarossa de’ Citti si sfideranno, per il Borgo, tamburino Adele Eamroaud (esordiente); alfieri Tiberio Bonucci, Christian Caponeri, Adam Louis Eamroaud, Simone Zaccarini. Arcieri Tiberio Chechi, Gabriele Cipollone. Per i Canneti, tamburino Pietro Marconi (esordiente), alfieri Cristian Buoni (esordiente), Giovanni Rossi, Diego Serino (esordiente), Lorenzo Serino. Arcieri Amanda Lu Caselli, Gabriel Formichi (esordiente). Per il Castello tamburino Petra Palmi; alfieri Lorenzo Ganci, Lorenzo Nannetti, Gabriele Pasquini, Milo Rossi (esordiente). Arcieri Christian Tafarella, Salvatore Tafarella. Per il Prato, tamburino Vittoria Fineschi (esordiente), alfieri Pietro Bartolommei (esordiente), Bianca Ermini (esordiente), Mattia Martini (esordiente), Aida Serbescu (esordiente). Arcieri Alessandro Bisdomini, Luna Vagnoli (esordiente).

Lorenzo Benocci