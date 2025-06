Palio della Rivalsa. Domani l’atto finale

Cresce l’attesa per l’atto finale (domani alle 17.30) dell’edizione n. 28 del Palio della Rivalsa di Bettolle, l’evento che vede in prima fila la Proloco del paese che nel 2025 festeggia l’importante traguardo dei 30 anni di storia. Questa sera, ore 21, la gara degli sbandieratori e tamburini in collaborazione con Il Bucchero. Ieri sera la cena propiziatoria in Piazza Garibaldi (dove erano attese circa 500 persone) mentre giovedì un altro momento partecipato con la sfilata dei palii vinti, la presentazione e la benedizione degli atleti e del drappo (realizzato da Massimo Vardi) e lo svolgimento della provaccia vinta dalla contrada Il Poggio. Saranno quindi i rossoneri a partire domenica dalla prima posizione (come era avvenuto anche nella scorsa edizione poi vinta) e in piedi, un vantaggio conquistato proprio grazie all’affermazione nella provaccia. Accanto a loro La Ceppa e poi Montemaggiore Il Casato e Le Caselle. Gli equipaggi saranno composti da sei atleti, quattro barellieri e due scalatori. Si faranno tre giri nel centro storico di Bettolle in una "staffetta" dove il primo equipaggio compie un giro e il secondo due. Al termine toccherà agli scalatori arrampicarsi sul palo lungo cinque metri per cercare di spegnere la fiamma che si trova in cima. Se nessuno ci riuscirà vincerà la contrada che ha tagliato per prima il traguardo nella corsa dove viene trasportata un’anfora sul barellino.

Luca Stefanucci