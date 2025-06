Lavori pubblici, mappa dei cantieri: "Investimenti per la comunità"

Tour del sindaco Michele Angiolini e del vicesindaco con delega ai lavori pubblici Luciano Garosi ai sopralluoghi nei cantieri del Comune di Montepulciano.

"Ho visitato – dice il primo cittadino – quattro dei principali cantieri attualmente attivi sul nostro territorio. Un’occasione importante per toccare con mano lo stato di avanzamento dei lavori, confrontarci con le ditte esecutrici e confermare l’impegno dell’Amministrazione nella cura delle infrastrutture e degli spazi pubblici". Ecco allora il report del sindaco sullo stato di avanzamento dei lavori a partire dal cimitero di Valiano: sono a buon punto i lavori di ampliamento finanziato interamente con risorse del bilancio comunale (500 mila euro). Il progetto prevede la realizzazione di 100 nuovi loculi, 50 ossari e 64 piazzole. Un’opera necessaria per rispondere ai bisogni della comunità.

Fosso Rovisci, Montepulciano stazione: partiti da pochi giorni i lavori per la regimazione delle acque piovane, un’opera idraulica fondamentale per una parte del centro abitato di Stazione, per un importo di 700 mila euro finanziata con fondi ministeriali.

Area verde Il campino, Sant’Albino: qui i lavori sono in corso e stanno seguendo una variante progettuale condivisa con le associazioni locali. Il nuovo spazio polifunzionale sarà dotato di anfiteatro, area giochi per bambini, edificio adibito a servizi per feste ed eventi della comunità. Investimento da 250 mila euro, coperto al 50% da risorse Funt.

Mura castellane - via Collazzi, Montepulciano capoluogo: un intervento strategico per la sicurezza e il decoro del centro storico: sono in corso i lavori di rifacimento del tratto crollato, consolidamento delle mura e riqualificazione del torrino. Il cantiere, sostenuto da un finanziamento regionale di 2,1 milioni di euro, è pienamente operativo. "Questi interventi rappresentano investimenti concreti sul presente e sul futuro della nostra comunità – commenta il primo cittadino -. Continuiamo a lavorare con determinazione, cura e visione".