Un’altra corona per Ofelia, Miss Italia si è laureata

Siena, 15 aprile 2025 – Un’altra corona, questa volta d’alloro. E mentre la guarda sorride Ofelia Passaponti, 25 anni ancora da compiere. Miss Italia 2024 ha oggi, martedì 15 aprile, conseguito la laurea magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione all’Università di Siena. Dopo essersi laureata alla triennale in Scienze della comunicazione, la giovane senese ha portato alla commissione una tesi intitolata “Il filo d’oro della bellezza, un viaggio tra ideali e rappresentazioni: dal mito alla corona”.

Ofelia Passaponti con i genitori fuori dall’Università di Siena, dove ha conseguito la laurea magistrale in Strategie e tecniche della comunicazione (Foto Paolo Lazzeroni)

“Un’emozione immensa – ha raccontato Miss Italia all’uscita dall’Università – una vera soddisfazione. Il percorso che ho fatto a livello accademico è stato un valore aggiunto per la mia vita e di fondamentale importanza anche per il percorso che sto facendo come Miss Italia. L'ambito è quello della comunicazione, oggi corono un altro sogno".

14 foto Ofelia Passaponti ha conseguito la laurea magistrale all'Università di Siena (Foto Paolo Lazzeroni)

"Nel mio piccolo, in qualità di Miss Italia – ha aggiunto Ofelia – cerco di portare il messaggio che l’istruzione è un’arma potentissima per cambiare le nostre vite. È quella possibilità che ci regala il valore più grande che è la libertà, la libertà di scegliere, la libertà di conoscere”. "Dedico questo giorno, come la vittoria di Miss Italia – ha concluso – alla mia famiglia senza la quale niente di quello che ho raggiunto sarebbe stato possibile”.

Ofelia Passaponti, già Miss Toscana, è stata eletta Miss Italia nel teatro di Porto San Giorgio nelle Marche il 22 settembre 2024. Ha svolto vari lavori, come indossatrice e hostess ai convegni. Tante le passioni, dal cinema allo sport: tra quelli praticati la pallavolo, lo sci, il nuoto e la palestra. Da buona senese ha il Palio nel sangue, Ofelia è contradaiola dell’Istrice.