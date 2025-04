Andrea e Giorgia, i fidanzati si laureano lo stesso giorno

Montopoli (Pisa), 15 aprile 2025 – Andrea e Giorgia si sono conosciuti li, fra libri e banchi da lavoro. Lì, di fatto, si sono fidanzati. E anche laureati. Insieme. Il 2 aprile 2025, resterà una data da ricordare per Andrea Filippi e Giorgia Uraghi. Un giorno speciale per Andrea, ma anche per Giorgia (fidanzata), che dopo un percorso di cinque anni e di studi intensi hanno raggiunto il meritato obiettivo: la laurea in conservazione dei beni culturali alla scuola di Alta Formazione e Studio all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Quattro erano i candidati. Più di cinque anni fa avevano sostenuto le difficili prove di ammissione, la prima a Roma, le altre due dure prove a Firenze per ottenere il lasciapassare e l’ingresso all’istituto storico-artistico che si occupa della lavorazione e della conservazione delle pietre dure, una tradizione artistica che risale al sedicesimo secolo.

Andrea, diplomato all’istituto d’Arte Russoli di Pisa, attualmente vive a Marti. Giorgia ha frequentato il Boscardin di Vicenza, e durante gli studi a Firenze si è stabilita a Sesto Fiorentino con periodi di permanenza a Marti con Andrea e gli ormai tanti amici toscani.

Nel giorno della laurea erano in molti ad assistere all’evento nella prestigiosa sede di via degli Alfani a Firenze: genitori, parenti, amici, tutti immersi nei difficili percorsi che venivano esposti dai laureandi. Le tesi presentate sono state di livello eccellente, realizzate con passione per la conservazione e la ricerca. Il momento più severo quello dell’attribuzione del voto, 110 e lode a Andrea, 110 a Giorgia, una piccola differenza che non farà la diversità. Ora li aspetta la carriera e ancora vita insieme.