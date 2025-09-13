Misericordia: l’ora della festa

Misericordia in festa. Questa sera in piazza delle Erbe giornata ‘Odm ’25-Open Day Misericordia’ presentazione dei servizi di formazione, screening e dimostrazioni di Protezione civile.

Domani alle 11 Messa in duomo celebrata dal proposto e correttore don Gianni Lanini alla presenza delle autorità e le delegazioni delle misericordie di vicinato dove saranno consegnati riconoscenti a due consorelle Grazia Guercini e Gabriella Mancini con 65 anni di iscrizione alla Mise.

Alle 12 in sala della Cancelleria di via San Matteo mostra di foto al tempo del Covid la ‘San Gimignano deserta. Comunque bella’ organizzata dalla Misericordia e dal Lions Club San Gimignano-Via Francigena.

"Le fotografie di Luca Betti – spiega il governatore Giacomo Bassi (nella foto) –, sono regalate alla misericordia e tratte dal progetto editoriale ‘Toscana lockdown’ dei luoghi della Toscana durante i tristi momenti dove giravano mezzi della Misericordia, delle Forze dell’ordine e della Protezione Civile. Questo momento – aggiunge Bassi – rappresenta uno stimolo di riflessione benefica con il ricavato delle opere in vendita che sarà a sostegno delle attività sociali e sanitarie della Misericordia".

Romano Francardelli