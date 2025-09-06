L’esercitazione con sessanta volontari

Sessanta angeli custodi Anpas in azione: grande esercitazione di Protezione Civile a Lamporecchio questa mattina, sabato 6 settembre dalle 8 alle 17, nella zona dove si trovano le scuole. Partecipano i volontari delle Pubbliche Assistenze di Montale, Lamporecchio, Maresca, Montecatini, Monsummano e Pistoia; complessivamente ci saranno oltre 60 volontari che effettueranno ricerca dispersi, cartografia e utilizzo radio. L’esercitazione si svolgerà su diversi scenari dislocati sul territorio e durerà per tutta la giornata. Un sabato mattina come tanti altri si trasforma in un laboratorio di speranza e preparazione nel cuore di Lamporecchio.

I volontari si ritrovano per quello che rappresenta molto più di una semplice esercitazione: un atto d’amore verso la propria comunità, quando ogni secondo conta. "Speriamo che non accada mai davvero, ma dobbiamo essere pronti", affermano i coordinatori dell’iniziativa. L’esercitazione di oggi lo dimostra con forza: dalla ricerca dei dispersi all’utilizzo delle radio di emergenza, dalla lettura delle mappe alla gestione delle attrezzature salvavita, ogni gesto viene studiato e perfezionato. Dietro ogni operazione di soccorso c’è un cuore pulsante fatto di coordinamento e comunicazione. Per questo l’allestimento di una segreteria non è un dettaglio burocratico, ma il cervello che permette a tutto il corpo dei soccorsi di muoversi in perfetta sincronia. Mentre i cittadini potranno osservare una delle lezioni più belle che la vita possa offrire: quella del valore della solidarietà e del senso civico. Questi volontari non sono supereroi con mantelli svolazzanti, ma persone comuni che hanno scelto di essere straordinarie nel momento del bisogno.

Andrea Nannini