Torna la fiera. Tosca Auto. Collection

Oggi e domani, sabato 6 e domenica 7 settembre, torna "Toscana Auto Collection" all’ex mercato dei fiori di via Amendola. Grazie al lavoro dell’associazione culturale Pinocchio 3000 patrocinato dall’amministrazione Comunale, Pescia tornerà ad essere, per due giorni, la capitale italiana degli appassionati delle due e quattro ruote d’epoca, richiamando espositori da mezza Europa e, sicuramente, tantissimi visitatori e collezionisti da tutti i luoghi, alla ricerca del pezzo originale per terminare il restauro o la manutenzione del veicolo utilizzato da giovane oppure appartenuto al babbo e, addirittura, al nonno.

Esauriti, in pochissimo tempo, tutti gli spazi espositivi a confermare quanto fosse atteso questo momento nel settore. Ricambi e accessori d’epoca per ogni mezzo, bici, moto, tante auto prestigiose, editoria specializzata, modellismo, abbigliamento in tema, spazi dedicati ai clubs e alle scuderie e tanto altro saranno i veri protagonisti della "due giorni pesciatina", collocati in un ambiente ristrutturato e munito di tutti i servizi di accoglienza per il pubblico che potrà accedere, in entrambi i giorni, dalle ore 9 alle 18, con biglietto di ingresso di 10 euro, scontato per i clubs accreditati e gratuito per i bambini.

Attivati all’interno della manifestazione i servizi di bar, tavola calda e ristorazione in modo da rispondere esaurientemente alle esigenze dei visitatori e degli espositori. Info: 0572 1913547.