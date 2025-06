La grande lirica sbarca nel Golfo: all’ex Ilva arriva la ’Tosca’

Siamo felici di riportare la grande opera lirica a Follonica in uno spazio suggestivo come "Le Ferriere". "Uno spettacolo come la ’Tosca’ era stato chiesto negli scorsi anni dai follonichesi e rappresenta una delle più grandi novità all’interno della nostra programmazione estiva che abbiamo progettato in modo da soddisfare gli interessi di diversi tipi di pubblico" ha affermato l’assessore alla cultura Stefania Turini durante la presentazione ufficiale della Tosca’ di Giacomo Puccini, avvenuta ieri mattina in sala consigliare.

La famosa opera verrà messa in scena il prossimo giovedì 3 luglio a partire dalle 21:15 all’interno dello spazio all’aperto del teatro Le Ferriere (area ex Ilva). A dirigere l’orchestra sarà Mario Menicagli, che sarà affiancato dal regista Loris Seghizzi. "La decisione di rappresentare Tosca è una scelta ambiziosa - ha affermato il direttore Menicagli - perché è un’opera completa fatta di tanti protagonisti, masse corali e una ampia orchestra. Ma l’amministrazione ci è riuscita. Inoltre abbiamo un cast di altissimo livello".

Sul palco Valentina Boi nel ruolo di Floria Tosca, Riccardo Della Sciucca in quello di Mario Cavaradossi e Min Kim nel ruolo del Barone Scarpia.