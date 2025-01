Matteo Betti, il campione di scherma denuncia: “Tentata truffa con il mio nome”

Siena, 8 gennaio 2025 – “Carissimi, solo per avvisare che purtroppo dei malviventi hanno hackerato il profilo Instagram ’matteobetti726’ e stanno cercando di truffare con il mio nome. Non sono interessato a tornare in possesso dell’account, semplicemente a porre fine a questi comportamenti fraudolenti”, mette in guardia il campione di scherma Matteo Betti. Sì, proprio la stella che ha portato in alto il nome di Siena anche agli ultimi Giochi paralimpici di Parigi, nel settembre scorso. Vincendo una splendida medaglia di argento nel fioretto maschile individuale, dopo quella di bronzo già conquistata a Londra nel 2012.

“Mi sono accorto che qualcuno aveva ’rubato’ il mio profilo Instagram quando sono iniziati ad arrivare decine di messaggi, il giorno dell’Epifania. Una quarantina, in verità, per segnalare cosa stava avvenendo. Ma anche una decina nei quali si chiedeva se era vero il contenuto di quanto veicolato appunto su ’matteobetti 726’”, ricostruisce il campione paralimpico che ha subito segnalato l’accaduto alla polizia postale. Attualmente partecipa al raduno della Nazionale a Tirrenia, dopo aver già effettuato la gara di qualificazione per gli assoluti che si svolgeranno a maggio proprio a Siena.

Il classico raggiro, dunque, utilizzando i social e sfruttando il volto di un personaggio famoso e che gode di sicura credibilità. Peccato che Betti non abbia nulla a che fare con quanto pubblicizzato sul suo profilo hackerato. “L’investimento su internet non è mai stato la mia passione fin dall’inizio ma quando un amico mi ha raccomandato una donna (viene viene riportato un nome della finta coach di investimento, ndr) che è coinvolta – si legge infatti – nel mining” di criptovalute “ho deciso di provare e ho investito 500 euro. Indovina un po’? Ho guadagnato 10mila euro di profitto in sole tre ore dall’investimento”. Nel messaggio si specifica che “è tutto reale ed è 100% legittimo. Ho guadagnato soldi e ho effettuato un prelievo di successo sul mio conto bancario. Se sei interessato – così l’hacker stuzzica la potenziale vittima del raggiro – inviale (alla donna, ndr) una richiesta e mandale un messaggio su come iniziare”. A seguire una emoticon sorridente ed un sacco con il simbolo dei dollari. “Non perdere questa opportunità”, conclude l’invito truffaldino. Chiaro che Matteo Betti non ha mai scritto nulla del genere, nè ha investito in criptovaluta. Tantomeno consiglia i follower sui social di farlo. “Mi hanno appena comunicato – confermava ieri poco prima delle 18 - che il profilo è stato chiuso. Mi sento sollevato. Spero che nessuno mi mandi altri avvisi, soprattutto che nessuno sia vittima di una truffa da parte di chi ha usato indebitamente il mio nome”.

Di sicuro abilissimi. “Questo non è uno scherzo. Il mining è davvero legittimo e affidabile”, si legge in uno screenshot che mostra il volto sorridente del campione con la data lunedì 6 gennaio, ore 16.31. Di più: c’è persino una schermata dove si mostra l’avvenuta operazione di ’credito da bonifico” . Tutto falso. Una truffa.