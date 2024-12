Truffa del verbale: "State in guardia"

"Abbiamo avvisato i carabinieri poco fa... hanno già ricevuto segnalazioni di questo tipo. Squilla il telefono fisso e si presenta come il comandante dei carabinieri ... fornisce dati anagrafici e indirizzo e successivamente riferisce che manderà dei colleghi a casa per firmare un verbale. Mettete in guardia i vostri genitori". E’ l’annuncio pubblicato ieri sui social che rilancia l’allarme per evitare di incappare in raggiri. Gli anziani sono ovviamente in cima alla lista degli ’obiettivi’ per truffatori senza scrupoli che ogni giorno inventano un nuovo escamotage per far cadere nella rete le vittime. A partire dal fatto, per esempio, che di solito sul display del telefono appare adesso un numero fisso, con il prefisso della zona. Come se, appunto, fosse davvero qualche militare della Valdichiana o della provincia di Siena a telefonare.

I carabinieri, dal canto loro, continuano a svolgere nel sud senese almeno un paio di incontri settimanali con i cittadini, nei luoghi di maggiore socialità, per illustrare le modalità con cui vengono effettuati i colpi. Un’attività preziosa che comunque sta dando frutti. Se è vero che su tantissimi tentativi compiuti di truffa solo pochissimi adesso vanno a segno. E c’è grande attenzione sia sui social, dove i casi vengono subito segnalati, che sulla stampa. Il messaggio di attenzione, insomma, è passato.

La.Valde.