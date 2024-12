Messaggi truffa su WhatsApp, “700 euro per l’incidente”

Siena, 27 dicembre 2024 – Truffe, non c’è fine. Alcune sono andate a segno, negli ultimi tempi. Inevitabilmente visto il numero elevatissimo di tentativi compiuti nei confronti degli anziani. E hanno riguardato anche familiari di persone molto note, in Valdichiana per esempio. I carabinieri della compagnia di Montalcino, intanto, sono stati bravissimi a bloccare un 21enne ed una minorenne mentre cercavano di spillare denaro ad una donna di Buonconvento sempre con la scusa del finto incidente in cui resta coinvolto il figlio. Lui arrestato, lei denunciata.

Ieri su ’Piazza poliziana’ altre segnalazioni. I malviventi non si sono fermati neppure durante le festività quando le persone più anziane sono in linea generale meno sole. “Arrivano messaggi whatsapp apparentemente da una persona cara che avrebbe avuto un incidente, chiedendo 700 euro subito per risolvere il problema. E’ un tentativo di truffa – si mette in guardia – e quindi dovete ignorarlo. Al limite segnalando la cosa ma, soprattutto, preavvisando le persone fragili a voi vicine che potrebbero essere più vulnerabili a tale tentativo di truffa”. Il problema maggiore resta quello di raggiungere il più alto numero possibile di persone informandole delle tecniche usate. Quanti partecipano alle riunioni periodiche con i carabinieri, presso associazioni e anche parrocchie, difficilmente ci cascano. Chi magari è meno attento a televisioni, giornali e social, rischia di finire nella rete. I militari dell’Arma continuano a vigilare, anche in funzione preventiva visti i furti dell’ultimo periodo girando molto nelle ore fra le 16.30 e le 21 circa. Il giorno della vigilia l’allarme sui social della presenza dei ladri è scattata per esempio a Vivo d’Orcia, un’area colpita anche nelle scorse settimane. Meno numerosi i colpi a Siena città, anche se hanno colpito a Marciano. Sul posto è stata vista la polizia.