La morte di Ezio Ferraro, il calcio dilettanti valdinievolino piange l’allenatore di talenti

Valdinievole, 27 dicembre 2024 – La grande famiglia del calcio della Valdinievole piange per la scomparsa di un altro suo amato rappresentante. È morto Ezio Ferraro, conosciuto ed apprezzato istruttore di calcio, che purtroppo è venuto a mancare all’età di 64 anni, per colpa di un male incurabile. Dopo una buona carriera come punta nei campionati dilettantistici, Ferraro si era dedicato alla crescita dei giovani calciatori della Polisportiva Margine Coperta, dove è stato allenatore per circa venti anni. Qui, nel periodo d’oro della Polisportiva che vinceva tantissimi titoli in Italia, e che ha sfornato una nutrita nidiata di talenti, non ha conquistato solamente tante vittorie, ma anche moltissime gratifiche a livello umano. Era un vero esperto nel rapporto e nella crescita dei più piccoli, tanto è vero che metteva sempre al centro delle sue metodologie di allenamento la crescita a 360° dei ragazzi. Nel 2023 c’era stato poi l’addio un po’ amaro con la società, di cui è stato anche direttore sportivo.

Academy Tau di Altopascio, Monsummano ed Pescia, dove è stato responsabile della scuola calcio fino al giugno del 2024, sono state le altre società, in cui ha svolto con professionalità il proprio compito. Ferraro era conosciuto anche per essere stato per oltre 20 anni il custode dello stadio Mariotti di Montecatini Terme, essendo un dipendente del comune termale. Questo è il pensiero che il Tau ha pubblicato sulla propria pagina Facebook: “La società Tau Calcio Altopascio, appresa la notizia della scomparsa di Ezio Ferraro, personaggio sportivo apprezzato per la sua passione e competenza, esprime il proprio cordoglio e si stringe con un abbraccio attorno alla famiglia ed ai cari. Dal 2015 per tre stagioni ha guidato formazioni del settore giovanile amaranto, sempre con grande professionalità e dedizione. Le condoglianze più sentite della società e di tutti i collaboratori”.

La salma di Ferraro in questi giorni è stata esposta presso le sale delle Cappelle del Commiato Romualdi di Borgo a Buggiano, dove tantissime persone sono andate, per rendergli il giusto tributo. Il funerale invece si terrà oggi alle ore 16, sempre presso le Cappelle situate in via Gusci.